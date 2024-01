Honor Magic 6 Pro: Weiteres High-End-Modell in der Pipeline

Honor will wieder bei den Großen der Smart­phone-Szene mitspielen. Jetzt ist ein Bild vom Nach­folger des Magic 5 Pro aufge­taucht. Das Modell könnte schon im kommenden Monat nach Europa kommen.

Mit dem Magic5 Pro demons­trierte Honor im vergan­genen Jahr sein Bestreben, in der Premium-Smart­phone-Liga mitspielen zu wollen. Für den euro­päi­schen Markt wurde das Modell auf dem Mobile World Congress in Barce­lona 2023 präsen­tiert. Es ist gut möglich, dass der MWC im kommenden Monat wieder als Bühne für Smart­phone-Neuvor­stel­lungen der ehema­ligen Huawei-Marke dienen wird - denn das Honor Magic 6 (Pro) steht in den Start­löchern.

Honor teilt Bild vom "Magic6"

Teaser zu einem neuen Honor-Smartphone

Bild: Honor (Weibo) via GSMARENA Wie das Online-Portal GSMARENA berichtet, hat Honor über das chine­sische Social-Media-Netz­werk Weibo ein Bild von einem Modell namens "Magic6" geteilt. Im Fokus steht die Rück­seite mit der üppigen, runden Kame­rainsel. Diese wirkt noch­mals auffäl­liger als jene des Honor Magic 5 Pro. George Zhao, CEO von Honor, habe erklärt, die Inspi­ration des grünen Designs und der Kame­raoptik rühre von der 5000-jährigen Geschichte der chine­sischen Zivi­lisa­tion, der Stein­bear­bei­tung im 19. Jahr­hun­dert und "der Vita­lität aller Dinger in der Natur" (über­setzt aus dem Engli­schen).

Von konkreten Ausstat­tungs­details ist noch nicht die Rede. Das Kamera-Setup des Magic 5 Pro verfügt über drei 50-Mega­pixel-Kameras. Es ist davon auszu­gehen, dass das Setup des Nach­fol­gers nicht schlechter dastehen wird. Anhand des Hinweises unter den beiden klei­neren Linsen ist klar, dass auch mit der Kamera des 2024er-Flagg­schiffs Vergrö­ßerungen von bis zu 100-fach möglich sind. Opti­sche Vergrö­ßerungen beherrscht die Kamera des Honor Magic 5 Pro mit maximal 3,5-fach.

Im Bericht wird auf den Tipp­geber Digital Chat Station verwiesen, der Bilder vom Honor Magic 6 Pro aus verschie­denen Blick­win­keln geteilt haben soll. Dort ist auch ein Schlitz im Display zu sehen, der durchaus Platz für zwei Front­kameras bieten kann. Zwei Front­kameras erin­nern an Modelle wie das Samsung Galaxy S10+ (dort nur rechts­seitig und etwas gestauchter). Das Honor Magic 6 Pro soll es in drei Spei­cher­vari­anten mit 256 GB, 512 GB und 1 TB geben.

Event in Kürze

Das Event zum neuen Honor-Smart­phone soll am 10. und 11. Januar 2024 statt­finden. Es ist daher gut möglich, dass Honor das Magic 6 Pro somit zunächst im Heimat­markt China vorstellt und im kommenden Monat nach Barce­lona verschifft. Ein Schnäpp­chen dürfte das Magic 6 Pro nicht werden, kostet das Magic 5 Pro mit 512 GB nach der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung hier­zulande happige 1199,90 Euro.

Ein weiteres Modell, das Honor in Kürze vorstellen könnte, ist das "X50 Pro". Was es damit auf sich hat, lesen Sie in einer weiteren News.