Honor auf der IFA: Zwei Tablets, zwei Uhren, ein Notebook

Honor Watch GS Pro

Bild: Honor Im Vergleich zu früheren Jahren fällt die IFA dieses Jahr zwar klein aus, mit großem Gepäck ist aber Honor in diesem Jahr ange­reist. Der Ankün­di­gung von Mitte August hat Honor nun weitere Details zu den neuen Geräten folgen lassen. Größte Über­ra­schung dabei: Honor hat nicht nur eine, sondern sogar zwei smarte Uhren mitge­bracht, die ganz unter­schied­liche Ziel­gruppen anspre­chen sollen.

Außerdem markiert die IFA den offi­zi­ellen Einstieg von Honor in den euro­päi­schen Tablet-Markt, und das mit zwei Modellen. Auch das MagicBook hat mit dem MagicBook Pro nun einen leis­tungs­fä­hi­geren und teureren Vertreter erhalten. Honor Watch GS Pro

Bild: Honor

Zwei Uhren für zwei verschie­dene Ziel­gruppen - die Sport-Uhr

Die Honor Watch GS Pro für 249 Euro soll ein Modell für Outdoor-Enthu­si­asten werden, die nicht nur auf dem Liege­stuhl liegen, sondern sich sport­lich betä­tigen. Sie kommt mit einem 1,39-Zoll-AMOLED-Display und ist nach 14 verschie­denen Mili­tärstan­dards zerti­fi­ziert. Die in den Farben Schwarz, Blau und Weiß erhält­liche Outdoor-Uhr bringt ein eigenes GPS-Modul mit, sodass die Navi­ga­tion auch unab­hängig vom Smart­phone durch­ge­führt werden kann.

Die inte­grierte Route Back Funk­tion soll dafür sorgen, dass Wanderer oder Moun­tain­biker auf jeden Fall wieder zum Ausgangs­punkt zurück­zu­kehren, egal wo sie sich gerade verirrt haben. Funk­tionen für Wetter­war­nung, Sonnen­schein­dauer, Tidenhub und Mond­phasen gibt es eben­falls. Über einen Sensor wird die Sauer­stoff­sät­ti­gung im Blut gemessen. Schwimmen soll nicht nur in Süßwasser, sondern sogar im Salz­wasser möglich sein, dabei ist die Honor Watch GS Pro 50 Meter wasser­dicht. Auch die bei vielen Smart­wat­ches inzwi­schen inte­grierte Herz­fre­quenz­mes­sung soll die Uhr im Wasser ausführen können.

100 bereits vorde­fi­nierte Sport­arten werden von der Honor Watch GS Pro ab Werk unter­stützt. Noch einige tech­ni­sche Details: Ange­trieben wird die Smart­watch vom Kirin-A1-Prozessor. Der Akku soll 25 Tage Nutzungs­zeit mit einem spezi­ellen Ener­gie­spar­modus erlauben, im aktiven Modus soll die Uhr immerhin vier Tage Akku­lauf­zeit bieten (bis zu 100 Stunden). Bei dauer­haft akti­viertem GPS läuft die Uhr maximal 48 Stunden. Honor Watch ES

Bild: Honor

Honor Watch ES für "Fashion, Fitness, Life­style"

Eine ganz andere Ziel­gruppe soll hingegen die Honor Watch ES für 99 Euro anspre­chen. Sie wendet sich eher an eine mode­be­wusste Käufer­schicht, die zwar auch Sport macht, aber eher in Fitness-Studios oder in der aktu­ellen Situa­tion auf der heimi­schen Trai­nings­matte.

Auf dem 1,64-Zoll-AMOLED-Display kann aus sechs Always-on-Displays ausge­wählt werden, das Gehäuse kommt in den drei Farben Schwarz, Weiß und Pink. Die Honor Watch ES ist wasser­dicht bis 50 Meter (nur in Süßwasser), sie bringt immerhin 44 animierte Begleiter für Sport­übungen mit, die in 12 Fitness-Kursen zusam­men­ge­fasst sind (insge­samt 95 Workout-Modes). Honor hält es für möglich, dass die Sport­pro­gramme - wie bei früheren Modellen - nach­träg­lich per Soft­ware-Update noch weiter ausge­baut werden. Die Honor Watch ES soll laut Herstel­ler­an­gaben im Ideal­fall bis zu 10 Tage Akku­lauf­zeit bieten. Das neue Honor MagicBook Pro

Bild: Honor

Honor MagicBook Pro

Das Honor MagicBook 14 haben wir im Früh­jahr ausführ­lich getestet, nun folgt mit dem Honor MagicBook Pro ein anspruchs­vol­leres Laptop, das wieder mit Windows 10 ausge­rüstet ist. Das 16,1-Zoll-Full­view-Display kommt mit einem so dünnen Rand, dass die Screen-to-Body-Ratio 90 Prozent beträgt. Laut einer Zerti­fi­zie­rung durch den TüV Rhein­land kann Honor das Display als "flim­mer­frei" bezeichnen.

Wie bei den MateBook-Geschwis­tern aus dem Hause Huawei gibt es eine Popup-Webcam in der Tastatur, die nach Belieben versenkt werden kann - das verklei­nert den Display-Rahmen und spart das nervige Abkleben der Kame­ra­linse für Privat­sphäre-Feti­schisten. Das im mini­ma­lis­ti­schen Design gestal­tete Honor MagicBook Pro wiegt 1,7 kg und kommt im Alumi­nium-Body.

Als CPU werkelt im Inneren ein AMD Ryzen 5 4600H mit 7-nm-Tech­no­logie, dem 16 GB RAM zur Seite stehen. Eine SSD mit 512 GB SSD ist in dem für Deutsch­land konzi­pierten Modell (899 Euro UVP) einge­baut, je nach Land wird es auch Versionen des MagicBook Pro mit 8 GB RAM / 256 GB SSD geben (749 Euro). Wegen einer nach Angaben von Honor ausge­klü­gelten dualen Wärme­ab­fuhr soll das Betriebs­ge­räusch bei maximal 25 db liegen.

Auch die beiden bishe­rigen Modelle Honor MagicBook 14 und 15 soll es bald mit einem neueren Ryzen 5 4500U mit 7-nm-Technik und mit 512-GB-SSD geben. Magic-Link über NFC für den direkten Daten­aus­tausch mit kompa­ti­blen Honor-Smart­phones wird es bei den neuen Laptops wieder geben. Und dieses Mal wird das NFC-Modul offenbar auch direkt im Gerät sein, nicht nur in einem aufs Gehäuse aufge­klebten Sticker bis bei den bishe­rigen MagicBooks.

Unter dem Namen Honor Hunter kommt übri­gens bald ein echtes Gaming-Note­book nach China, Honor sagt dazu: Man sei gerade in der Planung für die Einfüh­rung des Geräts in weiteren Ländern. Honor Pad X6 in Neo Mint

Bild: Honor

Wie verspro­chen: zwei euro­päi­sche Tablets

Wie bereits ange­kün­digt heißen die beiden ersten Tablet-Vertreter des Herstel­lers für den euro­päi­schen Markt Honor Pad 6 und Honor Pad X6. Beide kommen mit Android 10 und werden befeuert von einem HiSilicon Kirin 710. Die Spei­cher-Ausstat­tung: 4 GB RAM / 64 GB Spei­cher. Echte High-End-Modelle sind beide Vertreter damit also nicht.

Das Enter­tain­ment-Einsteiger-Modell ist dabei das Honor Pad X6 mit 9,7-Zoll-Display, es kommt ausschließ­lich in der Farbe Neo Mint und nur mit WLAN. Google-Dienste gibt es bei beiden Geräten nicht, statt­dessen dient die Huawei App Gallery als Apps­tore. Etwas hoch­wer­tiger soll das Honor Pad 6 sein mit 10,1-Zoll-Display sowie LTE - und das in der Farbe Space­grau. Nur das Honor Pad 6 unter­stützt den Honor Magic Pencil, dieser ist aber nicht im Liefer­um­fang enthalten und muss geson­dert gekauft werden.

Zubehör für die beiden Tablets wirds auch geben, laut Honor ist es aber noch nicht klar, was davon nach offi­ziell nach Europa kommt. Auch die Preise für die Tablets hat Honor noch nicht verraten.