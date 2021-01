Honor & Google verhandeln: Neue Honor-Handys für Europa?

Smart­phones ohne Google-Apps kommen in Europa nicht gut an, demnächst könnte Honor diese Dienste aber wieder auf seinen Android-Handys anbieten. Honors Firmen­chef gibt sich zuver­sicht­lich.

Honor hat als eigen­stän­diges Unter­nehmen vor wenigen Tagen sein erstes Smart­phone namens Honor V40 5G veröf­fent­licht – aber bisher leider nicht in Europa. Für den Konzern war unser Konti­nent einer der größten Wachs­tums­märkte und im besten Fall geht die Erfolgs­geschichte weiter. Der CEO des Herstel­lers äußerte sich in einem Inter­view über eine mögliche Zusam­men­arbeit mit Google. Momentan würde sich das Unter­nehmen mit dem US-ameri­kani­schen Such­maschinen-Giganten in Gesprä­chen befinden. Es wird eine baldige Fort­set­zung der Koope­ration erwartet. In diesem Fall könnte Honor wieder Smart­phones mit Google-Apps auslie­fern.

Honor und Google: CEO ist positiv gestimmt

In Europa erfreuen sich die Google-Dienste wie Play, Gmail, YouTube, Maps, Chrome und Drive großer Beliebt­heit. Dies geht so weit, dass für viele Anwender ein Smart­phone ohne diese Services nicht für einen Kauf in Erwä­gung gezogen wird. Entspre­chend hat es Huawei derzeit schwer, trotz alter­nativer Soft­ware­lösungen und in Bälde eigenem Betriebs­system hier­zulande Erfolge zu verzeichnen. Es ist kaum verwun­der­lich, dass Honor erst gar nicht versucht, ohne Google-Apps in den euro­päi­schen Markt einzu­steigen. Aller­dings gibt es eine realis­tische Chance, dass Produkte wie das Honor V40 5G auch hier­zulande in den Handel kommen.

Honors CEO George Zhao führte ein Inter­view mit der South China Morning Post (via Android Autho­rity), im Rahmen dessen er sich unter anderem zur Google-Koope­ration äußerte. Die Führungs­kraft bestä­tigte laufende Gespräche mit dem kali­for­nischen Unter­nehmen und ist zuver­sicht­lich, die Zusam­men­arbeit in Kürze wieder aufnehmen zu können. Honor schaffte es bereits eine Viel­zahl an Part­ner­schaften zurück­zuge­winnen. Unter anderem mit Qual­comm, Intel, MediaTek und AMD.

Keinen Grund für Beschrän­kungen

Zhao wurde auch hinsicht­lich eines mögli­chen US-Handels­embargos befragt. Er entgeg­nete: „Es gibt keinen Grund, einer ganz normalen Elek­tronik­firma Beschrän­kungen aufzu­erlegen. Wir halten globale Geschäfts­regeln ein, inklu­sive Zahlungen für geis­tiges Eigentum, Steuern, und so weiter. Wir haben ein internes Büro, das sich um die Regu­lie­rung des Verhal­tens für jedes System kümmert“ Es bleibt abzu­warten, ob und wann Honor es schafft, seine Geschäfte in Europa wieder aufzu­nehmen.