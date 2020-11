Honor Band 6 kommt mit riesigem Display und NFC

Die Huawei-Tochter Honor hat ihr Honor Band 6 vorge­stellt, dessen Äußeres kaum noch an ein Fitness­arm­band erin­nert. In der sechsten Itera­tion nähert sich das Design des Weara­bles dem einer regu­lären Smart­watch an. Das liegt vor allem am – für Fitnesstra­cker-Verhält­nisse – üppigem 1,47-Zoll-Display. Üppig ist auch der Akku, kam die Batterie des Vorgän­ger­modells ledig­lich auf 100 mAh, so sind es beim Honor Band 6 nun 180 mAh. Am Preis hat sich nichts geän­dert, es bleibt bei umge­rechnet etwa 30 Euro. Das Honor Band 6 in voller Pracht

Fitness­arm­band im Smart­watch-Pelz

Das Honor Band 5 lässt sich eindeutig als Fitnesstra­cker iden­tifi­zieren, beim neuen Modell verschwimmt, zumin­dest optisch, die Grenze zur Smart­watch. Die vom 1,47 Zoll messenden AMOLED-Bild­schirm domi­nierte Front des Honor Band 6 erin­nert an eine lang­gezo­gene Apple Watch. Um das um 0,52 Zoll ange­wach­sene Display ausrei­chend mit Strom zu versorgen, wurde eine auflad­bare Batterie mit 180 mAh verbaut. Nach nur fünf Minuten am via Magnet­mecha­nismus haftenden Charger sollen bereits zwei Tage Standby möglich sein. Laut Honor hält ein voll­ständig befüllter Akku des Band 6 zwei Wochen durch. Rückseite des Honor Band 6

Honor Als Schman­kerl gibt es eine optio­nale NFC-Version für das kontakt­lose Bezahlen. Eine Wasser­bestän­dig­keit von 50 m und Sensoren für die Messung der Herz­fre­quenz und des Blut­sauer­stoff­gehalts sind eben­falls vertreten. Ansonsten gibt es die obli­gato­rischen Gesund­heits­fea­tures, wie die Über­wachung des Schlafes und des Stress­fak­tors. Erstaun­lich: Trotz größerer Anzeige soll das Honor Band 6 nur 18 g wiegen, womit es 4 g leichter als der Vorgänger wäre.

Preis und Verfüg­bar­keit des Honor Band 6

Ab dem 11. November wird das Wearable im Heimat­land China erhält­lich sein. Dort kostet es in der regu­lären Fassung 249 Yuan, was circa 32 Euro entspricht, und in der NFC-Ausgabe 289 Yuan, also knapp 37 Euro. Als Farben stehen Schwarz, Grau und Pink zur Auswahl. Bislang ist nicht bekannt, ob und wann das Honor Band 6 nach Europa kommt. Die fünfte Gene­ration wurde Anfang 2020 in unseren Gefilden einge­führt, vermut­lich erhalten wir das neue Fitness­arm­band hier­zulande entspre­chend Anfang 2021.