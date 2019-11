Honor 9X ab sofort in Deutschland erhältlich

Viel Smart­phone für über­schau­bares Geld – das Honor 9X wirbt ab sofort auch in Deutsch­land mit seiner Triple-Kamera und moto­risierten Selfie-Optik um die Gunst der Käufer. Das Mittel­klas­semo­dell trifft bei einer Bestel­lung über Amazon in wenigen Tagen zu einem Preis von 299 Euro beim Konsu­menten ein. Inklu­sive Gratis-Drein­gaben in Form der Kopf­hörer Honor Classic Earphones und des Fitnessarm­bands Band 4 Running. Abseits der bemer­kens­werten Kamera-Ausstat­tung samt 48-Mega­pixel-Sensor weckt der groß­zügige 6,59-Zoll-Bild­schirm des Honor 9X Inter­esse.



Der hiesige Markt­start eines neuen Mittel­klasse-Smart­phones der Huawei-Tochter ist erfolgt. Zumin­dest bei Amazon lässt sich das Honor 9X bestellen und soll spätes­tens am Freitag, dem 15. November, beim Käufer ankommen. Andere Anbieter wie Media Markt, Saturn und Otto haben das Mobil­gerät zwar eben­falls schon in ihrem Sorti­ment, jedoch dauert die Liefe­rung dort mehrere Wochen. Amazon scheint vorab einen Deal an Land gezogen zu haben, denn der Online­shop verweist darauf, dass es sich um eine exklu­sive Offerte handelt. Das Honor 9X wartet mit einem 6,59 Zoll großen IPS-Display (2340 x 1080 Pixel), einer ausfahr­baren Front­kamera (16 Mega­pixel) und einer rück­seitigen Triple-Kamera auf. Letz­tere setzt sich aus 48 Mega­pixel (Weit­winkel), 8 Mega­pixel (Ultra­weit­winkel) und 2 Mega­pixel (Tiefen­sensor) zusammen. Die Akku-Kapa­zität ist mit 4000 mAh ordent­lich. An Konnek­tivität bietet das Honor 9X LTE mit bis zu 600 MBit/s im Down­load, Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 4.2, GPS und USB Typ C. Der Octa-Core-Chip­satz Kirin 710 verfügt über ausrei­chende Perfor­mance für die meisten Anwen­dungs­gebiete.

Lohnen sich die Gratis-Drein­gaben des Honor 9X?

Beim Kauf des Smart­phones über Amazon wird das Honor Band 4 Running kostenlos in der Farbe Schwarz / Grün mitge­liefert. Dieses Fitnessarm­band besitzt ein 0,5 Zoll großes OLED-Display, einen 77-mAh-Akku und eine Blue­tooth-Schnitt­stelle. Es werden unter anderem Schritte gezählt und der Kalo­rien­verbrauch sowie Schlaf über­wacht. Regulär kostet das Wearable knapp 17 Euro. Die Honor Classic Earphones AM33 mit USB-Typ-C-Anschluss sind hier­zulande nicht separat erhält­lich. Sie schlagen mit etwa 13 US-Dollar zu Buche, was circa 12 Euro entspricht. Insge­samt gibt Amazon also ein Zubehör-Paket im Wert von fast 30 Euro beim Kauf des Honor 9X dazu.

Lesen Sie auch unsere ersten Eindrücke vom Honor 9X.

