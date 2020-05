Honor 9X Lite zum Verkaufsstart günstiger und weitere Deals

Honor mit Sonderangeboten zum Muttertag

Honor / Huawei Honor lockt mit diversen Ange­boten für den nahenden Muttertag. So lässt sich etwa das neue Honor 9X Lite ab heute rabat­tiert auf 179,90 Euro vorbe­stellten. Das Mittel­klas­se­mo­dell punktet mit einem 6,5 Zoll messenden Display (Full HD+), 128 GB Flash und einer 48-Mega­pixel-Haupt­ka­mera. Außerdem verkündet die Huawei-Tochter den deut­schen Verkaufs­start des Honor 20e und der draht­losen Kopf­hörer Magic Earbuds. Das Honor 20e ist mit drei Kameras flexibel ausge­stattet und fällt aufgrund seines 6,21-Zoll-Displays etwas kompakter aus.

Honor mit Sonderangeboten zum Muttertag

Honor / Huawei Am 10. Mai huldigen wir der Frau, die uns geboren und groß­ge­zogen hat. Wenn es nach Honor geht, zeigt man der Mutter mit einem Produkt aus dem haus­ei­genen Port­folio seinen Dank. Ab heute bis zum kommenden Montag offe­riert der Hersteller spezi­elle Deals. Etwa das während des Akti­ons­zeit­raums 179,90 Euro anstatt 199,90 Euro kostende Honor 9X Lite. Ab dem 12. Mai findet das Smart­phone zur UVP den Weg in den Handel. Die 48-MP-Weit­winkel-Kamera erhält Unter­stüt­zung von einem 2-MP-Tiefen­sensor. Ange­trieben wird das Mobil­gerät vom Chip­satz Kirin 710 (Octa-Core-CPU, bis zu 2,2 GHz Takt). Der Akku ist mit 3750 mAh recht groß­zügig bemessen. Das Honor 9X Lite

Honor / Huawei Sie wollen lieber weniger Mega­pixel, dafür aber ein Ultra­weit­winkel-Objektiv? Dann kommt das Honor 20e in die engere Auswahl. Es besitzt eine Weit­winkel-Kamera (24 MP), eine Ultra­weit­winkel-Kamera (8 MP) und einen Tiefen­sensor (2 MP). Display (6,21 Zoll), Spei­cher (64 GB) sowie Akku­ka­pa­zität (3400 mAh) sind jedoch kleiner als beim Honor 9X Lite und es findet der veral­tete Micro-USB-Stan­dard Verwen­dung. Einen weiteren Rabatt gibt es für die voll­ständig kabel­losen Kopf­hörer Honor Magic Earbuds. Sie schlagen mit 89,90 Euro anstatt 99,90 Euro zu Buche – und das sogar bis zum 18. Mai.

Weitere Ange­bote im Honor-Shop

Das Honor 20 Pro

Honor / Huawei Zur schlauen Uhr Honor MagicWatch 2 gibt es die Kopf­hörer Honor Sport Blue­tooth Earphones vorüber­ge­hend kostenlos dazu. Das Bündel schlägt mit 169,90 Euro zu Buche. Ein ganzes Arsenal an Gratis-Zubehör legt der Hersteller dem Honor 20 Pro bei. Neben dem mit einer Quad-Kamera samt Tele­ob­jektiv aufwar­tenden 6,26-Zoll-Smart­phone finden sich die Premium-Kopf­hörer Honor Sport Pro, der Blue­tooth-Laut­spre­cher Honor Mini Speaker und zwei Schutz­hüllen im Paket wieder. Für dieses Set verlangt der Konzern 399,90 Euro. Abseits der von uns vorge­stellten Offerten hat Honor noch zusätz­liche Sonder­an­ge­bote parat.

