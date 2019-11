Honor 9X, Honor 20 (Pro) & Co. im Black-Friday-Preischeck

Honor preist verschie­dene Smart­phone-Ange­bote am morgigen Black Friday bei den Händ­lern MediaMarkt, Saturn, Amazon und Cyber­port an. Teil­weise startet die Preis­schlacht heute Abend schon.

Morgen findet die Ange­bots­schlacht, die sich mitt­lerweile bei vielen Anbie­tern "Black Friday Week" nennt, mit dem Black Friday ihren Höhe­punkt. Auch die Smart­phone-Marke Honor kann es sich nicht nehmen lassen, eine Ange­bots-Offerte nach der anderen raus­zuschießen, und gibt jetzt einen Ausblick, was poten­zielle Käufer am schwarzen Freitag - und teil­weise sogar heute Abend schon - bei MediaMarkt/Saturn, Amazon und Cyber­port erwartet.

Ob sich die Ange­bote lohnen werden, lesen Sie im nach­folgenden Prei­scheck.

Honor 9X und Honor 20 (Pro) bei MediaMarkt und Saturn



Honor Black Week Deals Honor Black Week Deals

Die Ange­bots-Offerte bei MediaMarkt und Saturn beginnt schon heute Abend um 21 Uhr. So bieten die beiden Händler das Honor 9X für "maximal 249 Euro" an, heißt es in der Pres­semit­teilung. Derzeit wird das Smart­phone in den Online-Shops noch mit der unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung von 299 Euro gelistet. Im aktu­ellen Preis­vergleich bietet kein anderer Händler das Honor 9X billiger an, so ist der Deal bei MediaMarkt und Saturn derzeit der güns­tigste. Details zum Honor 9X lesen Sie in einem Hands-on

Das Honor 20 Pro kostet nach UVP 599 Euro. Heute Abend soll das Modell "maximal 449 Euro" kosten, eine satte Ersparnis. Im MediaMarkt wird das Honor 20 Pro mit 256 GB internem Spei­cher bereits zu diesem Preis gelistet, bei Saturn noch für 488 Euro. Im Preis­vergleich zeigt sich, dass es sich bei dem aktu­ellen MediaMarkt-Angebot bereits um das güns­tigste handelt. Details zum Honor 20 Pro lesen Sie in einem Test­bericht.

Der kleine Bruder, das Honor 20, schlägt mit 128 GB internem Spei­cher mit einer UVP von 499 Euro zu Buche und soll nun "maximal 349 Euro" kosten. Bei MediaMarkt und Saturn ist das Modell aktuell noch für 389 Euro gelistet. Bei Amazon wird das Honor 20 bereits zu einem Preis von 349,99 Euro ange­boten. Bleibt es dabei, sind die Ange­bote von MediaMarkt und Saturn sowie von Amazon am güns­tigsten. Details zum Honor 20 lesen Sie in einem Hands-on.

Die MediaMarkt/Saturn-Aktion läuft bis zum 2. Dezember.

Honor 9X, Honor 20 Lite und Honor Band 5 bei Amazon

Bei Amazon wird es laut Pres­seinfor­mation von Honor das 9X eben­falls für 249 Euro geben, aller­dings erst morgen pünkt­lich zum ange­setzten Black Friday. Daneben fällt auch das Honor 20 Lite im Preis. Laut UVP kostet das Gerät 279,90 Euro und soll "für maximal 199,99 Euro" über die virtu­elle Laden­theke gehen. Das Honor 20 Lite kostet bei Amazon derzeit bereits 259,90 Euro. Im aktu­ellen Preis­vergleich zeigt sich, dass das Handy bereits für 229 Euro zu haben ist. Bleibt es dabei, ist das morgige Amazon-Angebot das preis­güns­tigste.

Der Fitness-Tracker Honor Band 5 wird im Rahmen der Black-Friday-Week bereits redu­ziert ange­boten. Die UVP liegt bei 59,90 Euro. Der Tracker kostet derzeit 33,33 Euro, wobei der alte von Amazon ange­gebene Preis bereits bei 37,89 Euro lag. Abge­sehen von Market­place-Ange­boten ist der Amazon-Preis der derzeit güns­tigste.

Da keine zeit­liche Einord­nung für die Amazon-Ange­bote ange­geben wird, ist davon auszu­gehen, dass diese nur am Black Friday gelten.

Honor 8A bei Cyber­port

Das im Früh­jahr vorge­stellte Honor 8A kostet regulär 159,90 Euro. Am Black Friday soll der Händler Cyber­port das Gerät für 89 Euro anbieten. Derzeit wird es in dessen Online-Shop noch für 158 Euro gelistet. Das güns­tigste Angebot, dass wir im aktu­ellen Preis­vergleich filtern konnten, lag bei rund 112 Euro. Damit wäre das Cyber­port-Angebot, das bis zum 2. Dezember läuft, am güns­tigsten.

Worauf Sie grund­sätz­lich beim Shop­ping-Mara­thon achten müssen, lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)