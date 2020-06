Honor 9A: Einsteiger-Preisbrecher mit Monster-Akku

Honor 9A - so heißt der Neuling aus der chine­si­schen Smart­phone-Schmiede. Honor will mit dem "9A" die Einstiegs­klasse um ein weiteres Modell beglü­cken. Dabei soll es um gute Ausstat­tung zu einem güns­tigen Preis gehen. Mit dem Slogan "Power Your Life" zielt die Huawei-Tochter auf ein beson­deres (Akku-)Feature, das Smart­phone-Viel­nutzer Freude bringen soll.

Neben der Smart­phone-Neuvor­stel­lung wurden auch bereits erhält­liche Produkte wie die Magic Watch 2, die Magic Earbuds und das Magic Book 14 mit neuen Features ausge­stattet.

Honor 9A: Neue Einstiegs­klasse mit großem Akku

Der Akku mit seiner üppigen Kapa­zität von 5000 mAh nimmt eine zentrale Rolle beim Honor 9A ein. Das Feature ist für die Einstiegs­klasse nämlich noch nicht selbst­ver­ständ­lich. Der große Strom­spei­cher soll dafür Sorge tragen, dass gerade Dauer-Anwender ihre Freude mit dem Gerät haben. Gleich­zeitig muss aber nicht der Kompro­miss von einem Klotz am Bein (wenn man das Smart­phone in der Hosen­ta­sche trägt) hinge­nommen werden. Denn das Gewicht von 185 Gramm ist gerade im Hinblick auf den großen Akku, der in der Regel für einen Gewichts­schub auf der Waage sorgt, auffal­lend gering. Das Honor 9A mit 6,3-Zoll-Display

Bild: Honor Auch ist das Gehäuse an der dicksten Stelle laut Hersteller nur 9,04 mm breit. Oft sind bedeu­tende Kamera-Ausstül­pungen ein großes Thema. Mitunter stehen die Setups so weit aus dem Gehäuse heraus, dass das Smart­phone auf ebenen Flächen liegend ordent­lich hin und her wackelt, wenn es bedient wird. Honor hat sich an dieser Stelle Gedanken gemacht und spricht von einem sehr flachen Kamera-Design der Triple-Haupt­ka­mera auf der Gehäu­se­rück­seite, die über eine 13-Mega­pixel-Haupt­ka­mera (Blende: f/1.8), eine 5-Mega­pixel-Weit­win­kel­ka­mera (120 Grad Aufnah­me­ra­dius, Blende: f/2.2) und einen 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor (Blende: f/2.4) verfügt. In der Nähe der Haupt­ka­mera befindet sich ein physi­scher Finger­ab­druck­sensor.

Das Display mit der Wasser­tropfen-Notch für die Inte­gra­tion der Front­ka­mera misst in der Diago­nale 6,3 Zoll (maxi­male Auflö­sung: HD+). Schön ist, dass es einen 3,5-mm-Klin­ken­an­schluss gibt, um externe Head­sets anschließen zu können, nicht schön ist der veral­tete Micro-USB-Port, um den Akku wieder aufzu­laden. Hier hätte auch bei einem Gerät der Einstiegs­klasse ein USB-C-Anschluss nicht geschadet. Das Honor 9A in "Phantom Blue"

Bild: Honor "Moto­ri­siert" ist das Honor 9A mit einem Helio-P22-Prozessor von MediaTek, der bereits knapp zwei Jahre auf dem Buckel hat und gerade in Budget-Smart­phones zum Einsatz kommt. 3 GB Arbeits­spei­cher sorgen für Back­ground, und die interne Spei­cher­ka­pa­zität in Höhe von 64 GB kann per MicroSD-Karte um bis 512 GB erwei­tert werden. Dies­be­züg­lich ist die Flexi­bi­lität des Karten­slots eine lobens­werte Ange­le­gen­heit: Das zusätz­liche Spei­cher­me­dium kann neben zwei Nano-SIM-Karten seinen Platz im Slot finden.

Das Honor 9A wird über die Magic-UI-3.1-Benut­zer­ober­fläche bedienbar gemacht, die auf Basis von Android 10 läuft. Leider muss auch das neue Modell auf vorin­stal­lierte Google Dienste verzichten. App-Schnitt­stelle ist die Huawei AppGallery bezie­hungs­weise das Auswei­chen auf andere externe Programm­quellen.

Das Honor 9A ist ab dem 1. Juli verfügbar und kostet 149,90 Euro. Bis zum 15. Juli läuft eine Vorver­kaufs­phase, in der es das Smart­phone bei MediaMarkt und Saturn im Online­shop zum redu­zierten Preis von 129,90 Euro geben wird. Die verfüg­baren Farb­va­ri­anten sind mit "Midnight Black", "Ice Green" und "Phantom Blue" benannt. Schlankes Design: Die Kamera des Honor 9A steht nicht störend aus dem Gehäuse heraus

Bild: Honor

Neue Features für die MagicWatch 2, Magic Earbuds und MagicBook 14

Die Honor MagicWatch 2 wird mit weiteren Sport­arten ausge­stattet und erhält per Update 85 weitere Modi, darunter auch Exoten wie Hula Hoop, Dart, Billard, Bowling, Wasser­sport und Winter­sport.

Honors kabel­lose Ohrste­cker alias Honor Magic Earbuds werden eben­falls per Soft­ware-Update mit einem weiteren einstell­baren Modus ergänzt, der sich "Trans­pa­rency Mode" nennt. Damit kann zum Beispiel vom Active-Noise-Cancel­ling-Modus (Geräusch­un­ter­drü­ckung) zu einer Einstel­lung gewech­selt werden, um die Geräu­sche der Umge­bung inten­siver wahr­nehmen zu können. Das ist beispiels­weise sinn­voll, wenn Laut­spre­cher­durch­sagen an Bahn­höfen, Flug­häfen und Co. für den Earbuds-Nutzer rele­vant sind. Neue Features für Smartwatch, Laptops und Ohrstecker

Bild: Honor, Screenshot: teltarif.de Das Honor MagicBook 14 wird in einem Bundle ange­boten. Käufer bekommen zwölf Monate Zugang zu Micro­soft 365 Personal ohne Aufpreis.

Wir haben das Honor MagicBook 14 bereits auspro­biert. Details zum flotten 600-Euro-Laptop lesen Sie in einem ausführ­li­chen Test­be­richt.