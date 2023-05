Honor 90 und Honor 90 Pro kommen als 200-MP-Handys

Bessere Displays, bessere Kameras und mehr Arbeits­spei­cher zählen zu den Vorzügen von Honor 90 und Honor 90 Pro. Die Handys landen etwas später auch in Europa.

Die eins­tige Huawei-Tochter Honor hat ihre nächste Smart­phone-Gene­ration in Form von Honor 90 und Honor 90 Pro vorge­stellt. Trotz des etablierten Halb­jah­res­zyklus gibt es durchaus umfas­sende Upgrades. So ist das 120 Hz aktua­lisie­rende AMOLED-Display nun heller und beim Stan­dard­modell sogar hoch­auf­lösender.

Des Weiteren wurde der neue Kame­rasensor Isocell HP3 mit 200 Mega­pixel bei Honor 90 sowie Honor 90 Pro einge­setzt. Dem Pro-Modell bleibt aller­dings ein 2,5-facher opti­scher Zoom vorbe­halten. Zudem lädt die geho­bene Fassung mit 90W schneller. Beide sind sich bei der 5000-mAh-Akku­kapa­zität einig.

Honor 90 kommt mit zahl­rei­chen Verbes­serungen

Honor 90 und Honor 90 Pro (Foto) nahen

Bild: Honor Es gibt Smart­phone-Nach­schub bei der geho­benen Mittel­klasse. Beim Honor 90 hat der Hersteller die Display­auf­lösung des 6,7-Zoll-Panels von 2400 mal 1080 Pixel auf 2664 mal 1200 Pixel gehievt. Die Spit­zen­hel­lig­keit soll beacht­liche 1600 cd/m² betragen. Honor verab­schiedet sich vom 8-GB-Arbeits­spei­cher. Es gibt nun mindes­tens 12 GB oder sogar 16 GB RAM. Der 200-MP-Weit­winkel-Kamera steht eine 12-MP-Ultra­weit­winkel-Einheit mit Auto­fokus zur Seite. Des Weiteren wurde die 2-MP-Makro-Knipse durch einen 2-MP-Tiefen­sensor ersetzt. Solche Module exis­tieren aber ohnehin eher zu Marke­ting­zwe­cken. Das Honor 90 in voller Pracht

Bild: Honor Selfie-Fans dürfen sich über ein Upgrade freuen. Anstatt 32 Mega­pixel erhalten diese 50 Mega­pixel und einen 100 Grad messenden Ultra­weit­winkel. 4K-Video­auf­nahme ist eine weitere Neuheit des Honor 90. Für die Perfor­mance zeichnet sich der Chip­satz Snap­dragon 7 Gen 1 verant­wort­lich. Das ist ein merk­licher Fort­schritt gegen­über dem Snap­dragon 782G des Honor 80. Der aktu­elle Snap­dragon 7+ Gen 2 wäre aber noch besser gewesen. Die 4800 mAh betra­gende Akku­kapa­zität hat der Hersteller auf 5000 mAh ange­hoben. Geladen wird mit 66W. An Konnek­tivität sind 5G, LTE, Wi-Fi 6, NFC, Blue­tooth 5.2 und GPS an Bord.

Honor 90 Pro mit Tele­foto-Objektiv

Die hohe Maxi­mal­hel­lig­keit von 1600 cd/m² hat auch das AMOLED-Panel des Honor 90 Pro zu bieten. Hingegen bleiben Bild­schirm­dia­gonale (6,78 Zoll), Auflö­sung (2700 mal 1224 Pixel) und Aktua­lisie­rungs­rate (120 Hz) unan­getastet. Beim Arbeits­spei­cher gibt es dasselbe Upgrade auf 12 GB respek­tive 16 GB RAM. Neben der 200-MP-Haupt­kamera besitzt das Honor 90 Pro ein Tele­foto-Objektiv. Dieses gewährt einen 2,5-fachen opti­schen Zoom und ist optisch stabi­lisiert. Ergän­zend ist die 12-MP-Ultra­weit­winkel-Einheit des Stan­dard­modells vertreten. Auf das kaum brauch­bare 2-MP-Modul hat der Hersteller verzichtet. Das Honor 90 Pro in voller Pracht

Bild: Honor Das SoC stagniert im Vergleich zum Vorgänger, auch beim Honor 90 Pro kommt der Snap­dragon 8+ Gen 1 zum Einsatz. Weil jener aber eine gute Arbeits­geschwin­dig­keit besitzt, ist dies nicht allzu tragisch. Bei Akku und Konnek­tivität sind sich die Smart­phone-Geschwister einig. Aller­dings lädt das Honor 90 Pro mit 90W schneller als die regu­läre Fassung. Ein augen­freund­liches 3840-Hz-Dimmen haben beide Modelle an Bord.

Preis und Verfüg­bar­keit von Honor 90 und Honor 90 Pro

Ab dem 7. Juni sind Honor 90 und Honor 90 Pro in China erhält­lich. Wir Euro­päer bleiben aber nicht lange außen vor. In einer Pres­semit­tei­lung hat der Hersteller bereits eine Veröf­fent­lichung bei uns zu einem späteren Zeit­punkt bestä­tigt. Einen Termin gibt es noch nicht, der Launch soll aber zeitnah erfolgen. Im Gegen­satz zur asia­tischen Soft­ware werden die EU-Modelle der Android-13-Handys Google-Apps bieten. Mit 12 GB RAM und 256 GB Flash kostet das Honor 90 2499 Yuan (circa 339 Euro), mit 16 GB RAM und 256 GB Flash 2799 Yuan (etwa 368 Euro) und mit 16 GB RAM und 512 GB Flash 2999 Yuan (circa 395 Euro).

Beim Honor 90 Pro werden samt 12 GB RAM und 256 GB Flash 3299 Yuan (rund 434 Euro), samt 16 GB RAM und 256 GB Flash 3599 Yuan (knapp 474 Euro) und samt 16 GB RAM und 512 GB Flash 3899 Yuan (rund 513 Euro) fällig. Hier­zulande dürften die Kosten aufgrund der Mehr­wert­steuer und weiteren poten­ziellen Preis­trei­bern höher ausfallen. Wir wurden durch GSMArena auf die Enthül­lung des Honor 90 und Honor 90 Pro aufmerksam.

