Event: Honor 90 wird bald für Europa vorgestellt

Mit dem Honor 90 erwei­tert die Firma ihr Port­folio demnächst in Europa. Am 6. Juli gibt es ein dazu­gehö­riges Event. Dort werden auch Preis und Verfüg­bar­keit kommu­niziert.

Am 6. Juli wird Honor sein Honor 90 für den globalen Markt vorstellen. Die Produkt­vor­stel­lung erfolgt in Frank­reich. Hier­zulande kommt das Smart­phone mit der Benut­zer­ober­fläche Magic OS - und somit Google-Apps - daher. Ob auch das geho­bene Honor 90 Pro für unsere Gefilde ange­dacht ist, bleibt abzu­warten.

Das letzt­jäh­rige Honor 80 schaffte es in keiner Vari­ante zu uns, und vom eben­falls aus 2022 stam­menden Honor 70 erhielten wir ausschließ­lich das Stan­dard­modell. Das Honor 90 wartet unter anderem mit 200-MP-Kamera und 120-Hz-Display auf.

Honor 90 wohl im Juli bei uns erhält­lich

Das Honor 90 ist auf dem Weg zu uns

Bild: Honor Losge­löst von Huawei bringt die chine­sische Smart­phone-Marke Honor weiterhin ordent­liche Mobil­geräte auf den Markt. Ende Mai wurden das Honor 90 und das Honor 90 Pro vorge­stellt. Seit Anfang Juni lassen sich diese in China erwerben. Zumin­dest das Honor 90 wird es auch zu uns schaffen. Der Hersteller publi­zierte auf seinem globalen Twitter-Account einen entspre­chenden Hinweis. Das Honor Summer Launch Event findet am 6. Juli im Pavillon Gabriel in Paris, Frank­reich statt. Auf dem digi­talen Werbe­plakat lässt sich das Honor 90 erkennen.

Ein Design, das sich abhebt

Dieses Smart­phone hat durchaus gelun­gene Ausstat­tungs­merk­male, wie ein 6,7 Zoll messendes AMOLED-Display mit Full HD+, 120 Hz und eine 200-MP-Weit­winkel-Kamera. Mit 66W ist der 5000-mAh-Akku des 5G-Handys flott geladen. Das Honor 90 Pro bietet aber 90W und einen 2,5-fachen opti­schen Zoom. Wir sind gespannt, ob das Unter­nehmen diese Vari­ante eben­falls bei uns einführt.

Bedingt dadurch, dass bei allen modernen Handys das Display beinahe die komplette Front einnimmt, ist es für Hersteller schwierig, ein einzig­artiges Design zu reali­sieren. Deshalb hat die Smart­phone-Rück­seite mitt­ler­weile einen höheren Stel­len­wert. Diese hat Honor beim Honor 90 ziem­lich indi­viduell gestaltet. Beson­ders die mit runden Zier­ele­menten verse­hene Kamera hebt sich ab.

Außerdem gibt es das Honor 90 in einem stil­vollen blauen Farb­ver­lauf oder mit zwei Texturen verse­henen silbernen Gehäuse. Grün und Schwarz runden die Auswahl ab.

Bei unserer Produkt­vor­stel­lung erfahren Sie mehr über Honor 90 und Honor 90 Pro.