Zu früh: Amazon verrät Preis & Rabatt-Aktion fürs Honor 9

Am kommenden Dienstag stellt Honor sein neues Flaggschiff, das Honor 9, offiziell für Deutschland vor. Das Event findet in großem Rahmen in Berlin statt, teltarif.de ist live dabei und wird zeitnah von der Pressekonferenz berichten. Die kompletten Daten des Smartphones sind uns bereits seit dem 12. Juni bekannt, als das Honor 9 in China seine Premiere feierte. Der Preis des Honor 9 in Europa blieb bislang allerdings ein Geheimnis. Doch auch das hat sich geändert, denn Amazon hat die Produktseite für das Gerät versehentlich online gestellt (via WinFuture). Nun kennen wir nicht nur den Preis, sondern wissen auch von einer Rabatt-Aktion, die Honor zum Start anbietet.

Das Honor 9 kommt bald nach Deutschland Mittlerweile hat Amazon die Produktseite wieder aus seinem Shop entfernt. Was bleibt sind Erkenntnisse, die der Hersteller vermutlich erst im Rahmen der Präsentation in der kommenden Woche verkünden wollte. So wissen wir nun, dass das Honor 9 für 429 Euro auf den Markt kommen wird. Damit ist es deutlich günstiger als das unlängst vorgestellte Honor 8 Pro, das zum Start 549 Euro kostete. Die Befürchtungen einer neuen Preispolitik vom eigentlich günstigen Anbieter scheinen sich damit erledigt zu haben.

Rabatt-Aktion zum Marktstart

Honor 9 System Android 7.0 mit EMUI 5.1 Display 5,15 Zoll Auflösung 1080 x 1920 Pixel Prozessor Kirin 960

4x A53 mit bis zu 1,8 GHz

4x A73 mit bis zu 2,4 GHz RAM 4 GB Speicher 64 GB microSD-Slot vorhanden, bis 128 GB Internet GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+, LTE

WLAN a/b/g/n/ac Akku 3200 mAh Super Charge ja Kamera Dual-Kamera

12 MP RGB + 20 MP SW Blende f/2.2 Frontkamera 8 MP; f/2.0 Fingerabdruck-

sensor ja, im Home-Button Audio Mono-Speaker Sonstiges Bluetooth 4.2, NFC, USB C 3.0 Stand: 23.06.2017

Laut Amazon wird es zum Start eine Cashback-Aktion geben, bei der diejenigen Käufer, die sich bis zum 11. Juli für das Honor 9 entscheiden, 30 Euro des Kaufpreises zurückerstattet bekommen. Der Preis sinkt somit auf 399 Euro - die gleiche Summe, die Honor für das Honor 8 zum Start verlangt hat.

Für die bekannte Ausstattung erhalten Käufer somit ein günstiges neues Flaggschiff, das neben 64 GB internen Speicher, 4 GB RAM auch eine Dual-Kamera und einen sehr leistungsstarken Prozessor mitbringt. Insgesamt ist das Honor 9 dem Huawei P10 in vielen Punkten sehr ähnlich. Das Huawei P10 wurde auf dem Mobile World Congress präsentiert und kostete zum Start 599 Euro.

In der Vorstellung des Honor 9 lesen Sie, welche Ausstattung das Smartphone bietet. Zudem können Sie im Test des Huawei P10 nachlesen, wie sich die Kombination der technischen Specs im Alltags-Betrieb schlägt.