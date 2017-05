Honor 9 bei TENAA aufgetaucht

Es gibt Fotos vom echten Honor 9 und ein semi-offizielles Datenblatt Die chinesische Regulierungsbehörde für Telekommunikations­technik TENAA gilt gemeinhin als sehr zuverlässige Quelle, wenn es um neue Smartphones aus China geht. So auch im Fall des Honor 9, welches am 27. Juni offiziell vorgestellt wird. Zumindest lässt die Einladung des Unternehmens daran kaum einen Zweifel aufkommen, was die nun bei der TENAA veröffentlichten Bilder weiter untermauern.

Honor 9 Datenblatt

Gerücht

Großartige Überraschungen sind nach den letzten Leaks rund um das Android-Smartphone nicht mehr zu erwarten. Eher sind sie durch die Einträge bei der TENAA bestätigt worden, wozu unter anderem das 5,15 Zoll große Full-HD-Display mit 1080 mal 1920 Pixel Auflösung zählt. Mit 3100 mAh gibt es keinen sonderlich großen Sprung bei der Akku­kapazität verglichen zum Honor 8.

Bekanntes Design

Angesichts der weiteren Ausstattung mit einem Kirin 960, den 4 GB RAM mit 64 GB internem Speicher und der Dual-Kamera auf der Rückseite, geht das Honor 9 in der Tat fast als eine weitere Variante des Huawei P10 durch. Erst recht durch das auffallend ähnliche Design, was den Fingerabdrucksensor auf der Front unter dem Display mit einschließt. Verglichen mit einem der letzten Leaks ist der Fingerabdruck­sensor länglicher, die Rückseite rundlicher und auch der LED-Blitz nebst Laser-Autofokus anders positioniert.

Ein paar kleinere Unterschiede gibt es dennoch, wozu unter anderem die Glasrückseite gehört. Diese ist auf den Längsseiten zum Rahmen hin gebogen, womit das Android-Smartphone besser in der Hand liegen dürfte. Auf den Metallkorpus des Honor 8 wird somit verzichtet, auch wenn der Rahmen weiterhin aus Aluminium besteht. In welchen Farben das Honor 9 angeboten wird ist noch unbekannt. Bei den Fotos der TENAA handelt es sich um die goldene Variante, die höchst­wahrscheinlich von einem weißen und schwarzen oder grauen Modell komplettiert wird. Aber auch buntere Farben wie zuletzt das Huawei P10 Plus mit Mintgrün und Lila sind denkbar.



Optisch lehnt sich das Honor 9 stark an das Huawei P10 an

Ausstattung auf Top-Niveau

Technisch gesehen ist neben dem bereits erwähnten Display und dem Prozessor wieder 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher verbaut. Letzterer wird sich vermutlich mit einer microSD-Speicherkarte erweitern lassen, wobei es auch eine Variante mit 6 GB RAM geben soll. Diese dürfte jedoch in erster Linie für den chinesischen Heimatmarkt bestimmt sein, da chinesische Käufer mehr Wert auf die beste verbaute Technik legen verglichen mit europäischen Kunden.

Die Dual-Kamera auf der Rückseite besteht aus einem 20 Megapixel auflösenden Monochrom-Sensor und einem 12 Megapixel auflösenden Farb-Sensor. Dabei wird es sich höchst­wahrscheinlich um dieselbe Kamera-Technik wie im Huawei Mate 9 und P10 handeln, allerdings ohne die Optimierungen von Leica an der Software. Ein zweifarbiger LED-Blitz und Laser-Autofokus komplettieren das Gebotene.

Apropos Software: Es wird davon ausgegangen, dass Android 7.1.1 Nougat mit der aktuellen Emotion UI in Version 5.1 vorinstalliert ist.

Das günstigere Huawei P10?

Zu den Preisen des Honor 9 gibt es bisher nur Spekulationen. So soll das Modell mit 4 GB RAM in China für 2299 Yuan verkauft werden, was umgerechnet knapp 308 Euro entspricht. Eine UVP von 349 Euro ist daher sehr wahrscheinlich für den deutschen Markt. Das größere Modell mit 6 GB RAM ist mit 2599 Yuan im Gespräch, respektive 345 Euro, wird aber wie bereits erwähnt wohl nicht nach Europa kommen.

Wer es größer mag und mit Quad-HD-Display, der findet im Honor 8 Pro ein technisch fast identisches Modell, das im teltarif.de-Test sehr gut abgeschnitten hat.