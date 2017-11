Android 8.0 Oreo: Honor sucht Beta-Tester für das Honor 9

Honor sucht derzeit nach Testern, die Android 8.0 Oreo auf dem Honor 9 ausprobieren und Feedback geben wollen. Interessierte können sich per App bewerben. Zudem startet im Dezember eine Cahback-Aktion für das Honor 9.

Honor arbeitet derzeit an dem Oreo-Update für das Honor 9. Dafür bittet der Hersteller die Nutzer um Mithilfe. Vom 12. bis zum 22. Dezember können sich Besitzer des Honor 9 für den Beta-Test von Android 8.0 bewerben. Honor wählt aus allen Bewerbern 400 Nutzer aus, die das Update dann auf ihrem Smartphone installieren und ausprobieren können. Anhand des Feedbacks aus der Beta-Testphase finalisiert Honor das offizielle Oreo-Update für das Honor 9.

So funktioniert die Bewerbung

Wie die Bewerbung für den Beta-Test funktioniert, erklärt Honor auf einer speziellen Webseite . Nutzer müssen sich dafür die Android-App Beta herunterladen, auf ihrem Smartphone installieren und sich dann mit ihrer Huawei-ID einloggen. Sollten sie noch keine Huawei-ID haben, müssen sie ein neues Nutzerkonto mit ihrer E-Mail-Adresse oder Handy-Nummer anlegen.

Nach dem Login in die Beta-App haben Nutzer die Möglichkeit, sich für die Testphase zu bewerben. Dies funktioniert unter dem Reiter "Persönlich" über den Menüpunkt "Projekt beitreten". Werden sie von Honor als Beta-Tester ausgewählt, erhalten sie eine Mitteilung mit dem Download-Link für Android 8.0 Oreo.

Honor bemüht sich, die neue Firmware möglichst fehlerfrei auszuliefern. Dennoch kann es zu Problemen kommen, die die Tester über die Bericht-Funktion direkt an Honor melden können. Anhand der so gesammelten Daten kann Honor die finale Update-Version optimieren, bevor sie offiziell an die Honor9-Nutzer ausgeliefert wird.



Verkaufs-Aktion fürs Honor 9

Ab dem 1. Dezember, also diesen Freitag, bietet Honor im HiHonor-Shop ein Chashback von 50 Euro beim Kauf des Honor 9 an. Statt 399,90 kostet das Smartphone somit nur noch 349,90 Euro. Damit ist es zwar etwas teurer als während der Cyber-Monday-Woche, hat aber für seine Ausstattung immer noch einen fairen Preis.

Das Honor 9 ist dem Huawei P10 technisch in vielen Punkten ähnlich, wie unser Vergleich zeigt. Es bietet einen leistungsstarken Prozessor, viel Speicher und eine gute Dual-Kamera. Auch Dual-SIM unterstützt das Honor 9. Mehr Details zum Smartphone erfahren Sie im Test des Honor 9.