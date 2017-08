Honor 9 in Schwarz, Aktion mit Honor Band 3

Das Honor 9 in Schwarz Das Honor 9 kann ab sofort in der Farbe Schwarz bestellt werden – samt kostenlosem Honor Band 3. Dadurch ergibt sich laut Hersteller eine Ersparnis in Höhe von 70 Euro im Vergleich zum Einzelkauf. Ein über Facebook realisiertes Gewinnspiel bietet Fans dieses Smartphones außerdem die Gelegenheit, kostenlos ein Exemplar zu ergattern. Die "Midnight Black" getaufte Variante des Honor 9 bewirbt die Huawei-Tochter als "unnahbar und geheimnisvoll". Die einzigartigen Lichtreflexionen sollen ähnlich wie der Nachthimmel erstrahlen.

Honor 9 – Nachthimmel in der Hosentasche

Preisvergleich – ist die Ersparnis so hoch wie angegeben?

Selbstredend handelt es sich bei der malerischen Ausführung dieser Farbgebung eher um romantisierendes Marketing-Jargon, dennoch sieht das Smartphone in Schwarz edel aus. Falls Ihnen diese Ausgabe zu dunkel ist, müssen Sie dennoch nicht auf das kostenlose Honor Band 3 verzichten. Der Hersteller liefert das Accessoire auch zu den Farbausführungen Glacier Grey und Sapphire Blue des Honor 9 dazu. Das Angebot gilt ab heute, dem 14. August 2017, bis zum 31. August 2017. Unter den teilnehmenden Händlern befindet sich auch Amazon . Das in der Pressemitteilung erwähnte Facebook-Gewinnspiel konnten wir bislang noch nicht vorfinden.

Das schwarze Honor 9 kostet laut Preisvergleich über idealo mindestens 428,43 Euro, was in etwa der UVP des Herstellers (429,99 Euro) entspricht. Die Anschaffungskosten für das Honor Band 3 variieren je nach gewünschter Farbe. Während das Armband in der Farbe Orange tatsächlich noch zu der Preisempfehlung in Höhe von 69 Euro angeboten wird, verlangt Amazon für die schwarze Variante 41,60 Euro und für die blaue Ausführung 42,06 Euro (Stand 14. August). Das Honor 9 gibt es aktuell mit kostenlosem Honor Band 3

Was sagen wir zum Honor 9?

Im Juli hatten wir das Handy der Huawei-Marke in der Redaktion und konnten es ausführlich austesten. Besonders der sehr gute Mobilfunkempfang, der helle Bildschirm, der schnelle Prozessor und die hochwertige Verarbeitung konnten uns begeistern. Weniger Lob fanden wir hingegen – trotz Dual-Kamera-Setup – für die Fotofunktion. Besonders bei schlechtem Licht blieb die Bildqualität hinter den Erwartungen zurück. Davon – und von der etwas schwachen Ausdauer – abgesehen, ist das Honor 9 ein durchaus empfehlenswertes Smartphone.