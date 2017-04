Honor 8 Pro im Unboxing: Ich bastel mir eine VR-Brille

Das Honor 8 Pro ist das neueste Gerät von Honor und bietet einige Besonder­heiten. Nicht nur in der Ausstattung, auch beim Zubehör hält das Smartphone Über­raschungen bereit. Wir haben im Unboxing in die Verpackung des Honor 8 Pro geschaut.

Das kürzlich für Deutschland vorgestellte Honor 8 Pro bietet eine Top-Ausstattung und auch einige Extras, die wir von Geräten des Herstellers so bislang nicht kennen. Es ist das erste hierzulande verkaufte Honor-Smartphone mit QHD-Auflösung. Zudem hat sich Honor bei der Vermarktung den Mobilfunkprovider o2 ins Boot geholt, der das Smartphone exklusiv anbietet. Trotz Kooperation mit o2 hat der Hersteller nicht auf die Dual-SIM-Funktion verzichtet.

Mit einem Preis von 549 Euro gehört das Honor 8 Pro zu den bislang teuersten Geräten im Angebot. Begründet wird dies durch die technische Ausstattung, die dem Flaggschiff des Mutter­konzerns, dem Huawei P10 , in einigen Punkten sogar überlegen ist. Doch was erwartet Nutzer abseits vom Smartphone? Welches Zubehör liefert Honor zum Gerät? Wir haben einen Blick in die Verpackung des Honor 8 Pro geworfen und zeigen in Bildern, welche Besonderheiten die Nutzer erwarten.

Durch unsere Galerie geht es mit einem Klick auf das jeweilige Bild.