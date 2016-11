Honor 8: Dual-SIM-Smartphone mit bis zu 100 Euro Rabatt

Honor bietet das Honor 8 im Zuge einer Aktion bis zu 100 Euro günstiger an. Das Dual-SIM-Smartphone gibt es dann bereits für 299 Euro. Denn zusätzlich zu 50 Euro Shopping-Rabatt erhalten Käufer weitere 50 Euro zurück, wenn sie an der Aktion "Teilen macht Spaß" teilnehmen.

In den kommenden Tagen ist Hochsaison für Schnäppchen-Jäger. Am Freitag findet der alljährliche Black Friday statt, am Montag geht es mit dem Cyber Monday direkt weiter. Honor feiert die Events mit einem eigenen Angebot im vMall-Shop. Dort gibt es vom 25. bis 28. November (Freitag bis Montag) das Honor 8 mit ein wenig Mitarbeit für 299 Euro. Im Vergleich zum regulären Preis im Shop macht das eine Ersparnis von 100 Euro. Andere Händler verkaufen das Smartphone mit Dual-SIM und Dual-Kamera ab etwa 375 Euro - auch im Vergleich zu diesen Angeboten können Interessierte am kommenden Wochenende also ein Schnäppchen machen.

Doch was müssen Nutzer tun, um den 100-Euro-Rabatt zu erhalten? Die Gesamtersparnis setzt sich aus zweimal 50 Euro zusammen. Die ersten 50 Euro erhalten Käufer direkt beim Kauf des Honor 8 über vMall. Die anderen 50 Euro erhalten Kunden als Cashback, wenn sie an der Aktion "Teilen macht Spaß" teilnehmen. Was sie dabei beachten müssen, erfahren Nutzer zum Start der Aktion auf der Aktionsseite.



Honor 8 mit bis zu 100 Euro Rabatt Honor 8 mit bis zu 100 Euro Rabatt

Honor 8: Stylisch und gut ausgestattet

Das Honor 8 macht durch sein Gehäuse aus 2.5D-Glas nicht nur optisch etwas her. Auch die technische Ausstattung kann sich durchaus sehen lassen und lehnt sich stark an die des Huawei P9 an. Das Smartphone besitzt ein 5,2 Zoll großes und in Full-HD auflösendes Display. Nutzer können es wahlweise mit zwei Nano-SIM-Karten (Dual-SIM Standby) betreiben, oder sie nutzen den zweiten Slot zur Speichererweiterung.

Wie das Huawei P9 besitzt auch das Honor 8 eine Dual-Kamera, die allerdings ohne Leica-Branding auskommt. Die übrigen Daten sind identisch zu denen der Dual-Kamera des P9: Zwei Sony-Sensoren (einmal RGB, einmal monochrom) machen Bilder mit bis zu 12 Megapixel und verfügen über eine f/2.2-Blende sowie einen Laser-Fokus. 4K-Aufnahmen sind nicht möglich und auch ein optischer Bildstabilisator fehlt. Die Frontkamera macht Fotos mit bis zu 8 Megapixel.

Im Inneren arbeitet der Octa-Core-Prozessor Kirin 950 (4x A53 mit 1,8 GHz, 4x A72 mit 2,3 GHz), der von 4 GB Arbeitsspeicher begleitet wird. Eine Mali-T880-GPU sorgt für die Grafik. Für den Weg ins Internet stehen WLAN a/b/g/n/ac oder UMTS/HSPA+ bzw. LTE Cat.6 bereit. Über Mobilfunk lassen sich somit Datenraten von bis zu 300 MBit/s im Downstream erreichen. Ebenfalls an Bord sind Bluetooth 4.2, NFC sowie zur Navigation GPS, Glonass und Beidou.

Das Honor 8 läuft ab Werk mit Android 6.0 Marshmallow und Emui 4.1. Das Smartphone bietet 32 GB internen Speicher, von dem nach Abzug des Systems noch 22,25 GB frei sind. Die Erweiterung des Speichers um zusätzlich bis zu 128 GB ist möglich, wenn das Honor 8 nicht als Dual-SIM-Smartphone genutzt wird. Ein Fingerabdrucksensor, der auch als programmierbare Taste dient, ist vorhanden. Die fest eingebaute Batterie des Honor 8 bietet eine Kapazität von 3000 mAh.

Im Kurz-Test des Honor 8 haben wir uns das Dual-SIM-Smartphone bereits näher angesehen.