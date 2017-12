Preis sinkt damit auf 249 Euro

Am Dienstag hat Honor sein neues Smartphone Honor 7X in London präsentiert. Zeitgleich begann der Verkauf des Gerätes in Europa. Zum Start bietet Honor das Honor 7X mit einem Rabatt von 50 Euro an. Der Preis des 299 Euro teuren Smartphones sinkt somit auf 249 Euro. Um das Cashback zu erhalten, müssen Kunden das Honor 7X bis spätestens 15. Januar im HiHonor-Store oder bei Partnern wie Media Markt, Saturn, Amazon, Cyberport und Co. kaufen und ihr Gerät bis Ende Januar auf einer speziellen Honor-Webseite mit Angabe der IMEI und E-Mail-Adresse registrieren. Das Cashback erhalten Kunden dann auf das bei der Registrierung angegebene Konto überwiesen. Die Aktion gilt nur in Deutschland und nur für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind. Pro Haushalt und Bankverbindung kann maximal ein Aktionsgerät registriert werden.