Honor 70: Daten und erste echte Bilder geleakt

In schil­lerndem Blau und edlem Schwarz präsen­tiert sich das Honor 70 (Pro) auf ersten echten Fotos auf Weibo. Gemäß seiner Ausstat­tung siedelt sich der Android-Neuling in der geho­benen Mittel­klasse an und wird eines der ersten Smart­phones mit dem jüngst vorge­stellten Snap­dragon-7-Gen-1-Prozessor sein.