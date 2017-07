Aktion: Rabatt bei Honor 6X und Honor 8, Cashback bei Honor 9

Das Logo des Honor Super Brand Day Die Huawei-Marke Honor erfreut sich hierzulande großer Beliebtheit, weshalb das Unternehmen in Spendierlaune ist und den Honor Super Brand Day einberufen hat. Bei diesem Event gibt es für begrenzte Zeit die Smartphones Honor 8 und Honor 6X zum deutlich reduzierten Preis bei teilnehmenden Händlern. Ebenfalls sparen – und zwar 30 Euro beim Kauf eines Honor9 – können Konsumenten, die von der Aktion namens "Teilen macht Spaß" Gebrauch machen. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht.

Honor Super Brand Day – Tolle Smartphones für wenig Geld

Honor 9 für rechnerisch 369 Euro bei Alternate

Mit den Zweiten knipst es sich besser - so lässt sich der Vorteil der Dual-Kamera-Modelle Honor 8 und Honor 6X beschreiben. Dabei ermöglichen die zwei 12-Megapixel-Einheiten des Honor 8 im Zusammenspiel eine gesteigerte Bildqualität, die zusätzliche 2-Megapixel-Optik des Honor 6X erlaubt hingegen das nachträgliche Verändern des Fokus. Beide Smartphones können im Rahmen des sogenannten Honor Super Brand Day ab heute bis zum 29. Juli vergünstigt erworben werden. Teilnehmende Händler sollen unter anderem Amazon, Notebooksbilliger.de, Media Markt und Otto sein. Bei notebooksbilliger.de kostet das Honor 8 ( zum Hands-On-Test ) momentan nur 299 Euro und das Honor 6X ( Testbericht: Note 2,0 ) 199 Euro. Die Aktionsseite listet auch einen Deal des Honor 8 Pro bei o2, dessen Link ist jedoch nicht anklickbar und auf dem Netzbetreiber-Internetauftritt selbst findet sich kein entsprechender Hinweis.

Im Preisvergleich von idealo.de haben wir das Honor 9 zu einem Verkaufspreis in Höhe von 399 Euro auf Alternate aufgestöbert. Dabei sind die 30 Euro an Cashback durch die Aktion Teilen macht Spaß noch nicht einkalkuliert. Sobald Sie also diesen Betrag vom Hersteller gutgeschrieben bekommen, zahlen Sie im Endeffekt lediglich 369 Euro für das Honor 9.

Die Kampagne Teilen macht Spaß läuft noch bis zum 4. August 2017. Die Teilnehmerbedingungen zur Cashback-Initiative werden auf der folgenden Webseite aufgelistet. Dort wird auch ein YouTube-Video zur Verfügung gestellt, das die Prozedur erklärt. Das Honor 9 wurde von uns mit der Note 1,7 bewertet.