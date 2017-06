Schnäppchen-Check: Honor 6X mit 64 GB für 239 Euro bei Amazon

Amazon verkauft das Honor 6X in der Premium-Version mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM zum Preis von 239 Euro als Angebot des Tages. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht.

Honor 6X aktuell günstig bei Amazon Mit dem Honor 6X hat die Huawei-Marke zu Beginn des Jahres ein leistungsstarkes, aber auch günstiges Smartphone auf den Markt gebracht. Heute zeigt sich das Gerät als Angebot des Tages bei Amazon. Zum Preis von 239 Euro erhalten Käufer nur am heutigen Donnerstag und solange der Vorrat reicht das Honor 6X in der Version mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Wir haben uns das Angebot genauer angeschaut und den Schnäppchen-Check gemacht.

Honor 6X: Speicherversion macht den Unterschied

Haben sich Kunden bereits über das Honor 6X informiert, klingt der Preis von 239 Euro erst einmal wenig spektakulär. Denn in den diversen Online-Shops gibt es das Smartphone bereits ab etwa 230 Euro. Allerdings handelt es sich bei diesen Modellen um die 32-GB-Version des Honor 6X, die mit 3 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sind - das Smartphone bietet somit insgesamt weniger Speicher als das aktuelle Angebot des Tages. Die 64-GB-Variante kostet bei anderen Händlern im Schnitt 299 Euro und ist somit 60 Euro teurer als bei Amazon. Zum Preis des Basis-Modells erhalten Käufer heute somit die größere Speicherversion mit einer ordentlichen Ersparnis.

Honor 6X ProKIT Datenblatt

Test

ProKit-Edition

Vergleich

Hands-On

Der Preis-Leistungs-Sieger Honor 6X

Amazon verkauft das Honor 6X in den Farben Silber, Gold und Grau. Während die silberne und goldene Ausführung sofort verfügbar ist, wird die graue Version per Langstrecke verschickt und erreicht die Käufer erst ab dem 14. Juni. Extra-Kosten für den Versand fallen allerdings bei keinem der drei Varianten an.

Mit seiner guten Ausstattung und der sehr soliden Verarbeitung konnte das Honor 6X in unserem Handy-Test punkten. In Verbindung mit dem günstigen Preis kam es in unserem Testverfahren als absoluter Preis-Leistungs-Hit mit einer Note von 1.0 hervor. Erwähnenswerte Abzüge gab es lediglich beim WLAN, da nur b/g/n im 2,4-GHz-Band unterstützt wird. Wollen Nutzer im 5-GHz-Band funken, ist das Honor 6X nicht die richtige Wahl.

Trotz der günstigen Anschaffungskosten bietet das Smartphone ein großes und vor allem helles 5,5-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, eine Dual-Kamera und sogar einen Fingerabdrucksensor zur Sicherung des Systems. Der Octa-Core-Prozessor Kirin 655 treibt das Gerät an. Bei ihm handelt es sich um einen grundsoliden Chip, dessen Leistung für normale Smartphone-Anwendungen wie das Spielen von Games, die Video-Wiedergabe und das Surfen im Netz allemal ausreichend ist.

Honor 6X ProKIT Bildschirmdiagonale 5,5 Zoll Display-Auflösung 1 080 x 1 920 Pixel Länge 150,9 mm Breite 72,6 mm Dicke 8,2 mm Gewicht 162,0 g Prozessor-Typ Kirin 655 Prozessorkerne (gesamt) 8 Prozessor-Takt 2,10 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 4,0 GB Gesamte Speichergröße 64,00 GB Speicherkarten-Slot (Dual-SIM-Hybrid-Slot) Mobilfunk GSM, EDGE, HSPA+, LTE Mobilfunk max. Downstream (LTE) 300,00 MBit/s WLAN-Standard 802.11 b/g/n Milliamperestunden 3 270 mAh Akku-Wechsel möglich nein NFC ja Megapixel 12,0 Megapixel BS-Version bei Verkaufsstart 6.0 (Marshmallow) Fingerabdruck-Sensor ja DualSIM ja * Günstiges Angebot ohne Versandkosten.

Der Preis wird zur Verfügung gestellt von unserem Partner idealo.de Auch erhältlich als: Honor 6X

Stand: 08.06.2017 Alles vergleichen

Ausgeliefert wird das Honor 6X mit Android 6.0 Marshmallow und Emotion UI 4.1 als Oberfläche. Das Update auf Android 7.0 inklusive Emui 5.0 steht bereits zur Verfügung, sodass Nutzer ihr Gerät zügig aktualisieren können. Die neue Oberflächen-Version 5.0 hat den Vorteil, dass auf Wunsch ein App Drawer angelegt werden kann, in dem alle Apps gesammelt werden. Bislang lagen die Anwendungen auf dem Homescreen und konnten allenfalls in Ordnern sortiert werden. Auch Funktionen wie der App Klon werden mit dem Update ausgeliefert - mehr Informationen dazu erhalten Sie in einer weiteren Meldung

In der oberen Tabelle finden Sie alle wichtigen Daten zum Honor 6X. Das Smartphone empfiehlt sich all denjenigen Käufern, die ein solides Gerät ohne empfindliche Leistungseinbußen suchen, für dieses aber nicht zu tief in die Tasche greifen wollen. Auch in Sachen Materialwahl und Verarbeitung braucht sich das Honor 6X nicht hinter den deutlich teureren Konkurrenten zu verstecken.

In einer Übersicht haben wir aktuelle Smartphones bis 250 Euro gelistet, die für sparfreudige Käufer ebenfalls in Frage kommen und eine Alternative zu dem nur heute gültigen Angebot von Amazon sein können.