Modell könnte neuer Preis-Leistungs-Sieger werden

Nach seiner Deutschland-Premiere bei Aldi ist das Honor 6C Pro nun auch im freien Handel verfügbar. Erhältlich ist das Android-Smartphone in den Farben Schwarz, Blau und Gold bei Alternate, Amazon, Conrad, Cyberport, Computeruniverse, DeinHandy, Expert Klein, MediaMarkt, Saturn, Notebooksbilliger, Otto und Tophandy.

Aufgrund der nach Angaben von Honor sehr großen Nachfrage in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd, ist das Honor 6C Pro bis auf weiteres für 179 Euro zu haben. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt offiziell bei 199 Euro, Honor gewährt somit zum Start in Deutschland jedem Kunden einen Rabatt in Höhe von 20 Euro.