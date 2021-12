Honor 60 Pro offiziell vorgestellt: Selfies mit 50 Megapixel

Keine zwei Monate ist es her, da erschien das Honor 50 mit Google-Diensten in Deutsch­land. Nun hat Honor die Nach­folge-Serie bereits in China enthüllt. Das Honor 60 Pro bietet eine Front­kamera mit sagen­haften 50 Mega­pixel Auflö­sung.