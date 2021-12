Honor 50 bei MediaMarkt: Mit einem Bonus für Clevere

Das Honor 50 reprä­sen­tierte Ende Oktober Honors Wieder­ein­stieg in den Smart­phone-Markt nach der Abspal­tung von Huawei. Zwei Vorteile hat Honor gegen­über dem ehema­ligen Mutter­kon­zern: Smart­phones mit Google-Diensten und 5G-Mobil­funk auch in Deutsch­land verkaufen zu dürfen. Das sind gute Gründe, damit die Smart­phones des Herstel­lers aus China gene­rell in Europa wieder an Attrak­tivität gewinnen.

Im Test konnte uns das Honor 50 unter anderem mit dem schlanken, hand­lichen Format, tollen Kame­rafea­tures und 66-W-schnellem Laden über­zeugen. Der Preis zum Markt­start für das 128-GB-Modell lag bei 529 Euro. Das Händler-Duo MediaMarkt und Saturn sowie Amazon bieten das Honor 50 mit 128 GB Spei­cher zum redu­zierten Preis von 399 Euro an - ein ordent­licher Preis­ver­fall im Vergleich zur UVP des Herstel­lers und das nur knapp zwei Monate nach der Neuvor­stel­lung für den deut­schen Markt. Honor 50 5G

Bild: teltarif.de Im nach­fol­genden Preis­check beant­worten wir nicht nur die Frage, ob es sich bei dem Ange­bots­preis der drei Händler um den tatsäch­lich derzeit güns­tigsten Markt­preis handelt, sondern sagen Ihnen auch, worauf Sie beim Kauf bei MediaMarkt und Saturn beson­ders achten sollten. Denn hier gibt es einen versteckten Bonus.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können und daher die auf uns verwie­senen Preise nur zum Stand jetzt gelten. Zudem haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt.

Honor 50 im Preis redu­ziert

MediaMarkt wirbt im Online-Shop mit Last-Minute-Geschenken, die bis zum 24. Dezember, 13:59 Uhr gelten. Darunter ist auch das Honor 50 zu finden. Sowohl in Schwarz als auch in Grün kostet die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher 399 Euro.

Wer in das Such­feld "Honor 50" eingibt, bekommt das gleiche Modell auch im Bundle mit den Honor Earbuds 2 Lite ange­zeigt. Der Preis liegt jedoch unver­ändert bei 399 Euro. Wer gerne also ein kabel­loses Headset ohne Aufpreis dazu haben möchte, sollte darauf achten, das Bundle aus Smart­phone und Earbuds in den Waren­korb zu legen. Beim Händler-Kollegen Saturn konnten wir nur das Bundle aus schwarzem Honor 50 und weißen Earbuds zum Preis von 399 Euro finden. Amazon bietet nur das Honor 50 ohne Earbuds zum Preis von unter 400 Euro an. Gleicher Preis im MediaMarkt-Warenkorb: Honor 50 mit und ohne Earbuds

Screenshot: teltarif.de Der Preis von 399 Euro für das Honor 50 ist der im Vergleich mit anderen Ange­boten der aktuell güns­tigste. MediaMarkt und Saturn bieten das Modell im Bundle mit Earbuds an. Diese kosten im Einzel­kauf rund 69 Euro, weshalb das Bundle-Angebot damit derzeit konkur­renzlos ist. Wenn Sie sich für das Angebot inter­essieren, sollten Sie unbe­dingt darauf achten, dass auch das Bundle im Online-Waren­korb landet.

Ob es neben den bereits erwähnten posi­tiven Eindrü­cken auch etwas gibt, dass uns beim Honor 50 nicht gefallen hat, lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.