Honor 50 & Magic 3: Google-Handys könnten bald kommen

Honor ist nun unab­hängig vom Mutter­kon­zern Huawei. Während Huawei sich an das eigene Betriebs­system HarmonyOS klam­mert, beschreitet Honor wieder den alt bekannten Weg mit Google. Die im vergan­genen Monat vorge­stellte Honor-50-Serie soll nämlich mit Google-Diensten nach Deutsch­land kommen. Zuvor war das nicht möglich, weil Honor zum Huawei-Konzern gehörig eben­falls vom US-Handels­embargo betroffen war.

Im Juni ließ der Konzern verlauten, dass die drei Honor-50-Modelle zu einem späteren Zeit­punkt in 40 Märkten außer­halb Chinas erscheinen sollen, darunter Deutsch­land.

Honor will vermut­lich mit dem Honor 50 wieder durch­starten, mit vorin­stal­lierten Google Play Services dürften die Smart­phones in Europa mehr an Attrak­tivität gewinnen. Nun kündigt Honor ein Launch-Event für den 12. August an, wie unter anderem das Online-Portal Android Autho­rity berichtet.

Mögli­cher­weise nutzt Honor das Event zur Vorstel­lung der Honor-50-Serie für Europa. Im Raum steht aber noch ein weiteres Smart­phone-Modell: Speku­liert wird über das High-End-Gerät Honor Magic 3.

Honor 50 und Magic 3: Denkbar ist alles

Die Honor-50-Serie könnte bald nach Deutschland kommen

Bild: Honor Die Honor-50-Familie beher­bergt drei Mitglieder: Honor 50 SE, Honor 50 und Honor 50 Pro - und am 12. August könnten sie nach Europa kommen. Die drei Modelle haben drei wich­tige Gemein­sam­keiten. Alle Panels unter­stützen Bild­wie­der­hol­raten bis zu 120 Hz sowie 5G-Konnek­tivität und besitzen jeweils eine 108-Mega­pixel-Kamera. Die in Euro umge­rech­neten Preise sind vergleichs­weise günstig. Nimmt man diese als Basis zur Kate­gori­sie­rung, kann die Honor-50-Serie in die Mittel­klasse bis obere Mittel­klasse einge­ordnet werden.

Aktu­eller Motor, mit dem sich gern viele Android-Flagg­schiffe schmü­cken, ist der Snap­dragon 888. Das aufge­bohrte Plus-Modell hatte Qual­comm erst Ende Juni vorge­stellt. Ein Smart­phone, das den Snap­dragon 888+ bekommen soll, ist das Magic 3 von Honor. Stehen die Smart­phone-Sterne gut, könnte Honor am 12. August das Magic 3 mit dem Ober­klasse-Chip zu uns bringen.

