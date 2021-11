Honor 50 5G im Test: Neustart der einstigen Huawei-Tochter

Wie ausführ­lich im Hands-on zum Honor 50 5G berichtet ist das Modell eine Art Neuan­fang von Honor. Die Marke gehörte einst zu Huawei, die Abkopp­lung vom Mutter­kon­zern spielte Honor in die Hände. Während Huawei aufgrund von Handels­beschrän­kungen seitens der USA weiterhin keine Smart­phones mit Google-Diensten verkaufen darf, ist es Honor wieder möglich, Smart­phones in Europa mit Google Services anzu­bieten. Das erste Modell nach Abkopp­lung und US-Embargo ist das kürz­lich vorge­stellte Honor 50 5G. Das Honor 50 5G kann mit einem Preis von ab 529 Euro der oberen Mittel­klasse zuge­ordnet werden.

Nun haben wir das Honor 50 5G ins Test­labor von teltarif.de geschickt und ausgie­bige Prüfungen von Display, Kamera und Co. vorge­nommen. Am Ende verglei­chen wir die Ergeb­nisse auch mit dem Huawei nova 9, ein Modell, das dem Honor 50 5G sehr ähnlich ist. Alle Daten zu den Geräten können Sie dem jewei­ligen Daten­blatt entnehmen.

Honor 50 5G im Test

Das Honor 50 5G wiegt 175 Gramm und ist dabei vergleichsweise leicht

Die Display-Diago­nale liegt bei 6,57 Zoll. Honor bringt hier ein beson­deres Feature in ein vergleichs­weise güns­tigeres Modell: abge­run­dete Display­seiten. Ein Curved-Design ist in der Regel nur bei deut­lich teureren Geräten zu finden. Es bleibt Geschmack­sache, für uns ist das aber ein Plus­punkt.

Die Displayhel­lig­keit könnte insge­samt etwas höher ausfallen. Im Test ermit­telten wir einen Hellig­keits­wert von 505 cd/m². Für die Klasse des Honor 50 5G geht das aber in Ordnung. High-End-Modelle von Samsung und Apple schaffen teil­weise deut­lich mehr, wie wir in unserer Besten­liste zusam­men­fassen.

Aus unter­schied­lichen Blick­win­keln ist die Anzeige recht stabil, wie die nach­fol­gende Montage verschie­dener Ansichten zeigt. Auch in geneigter Posi­tion lässt sich der Groß­teil des Display­inhalts noch gut erkennen. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Das Display des Honor 50 5G unter­stützt Bild­wie­der­hol­raten bis zu 120 Hz. Das ist beinahe nichts Beson­deres mehr, weil es viele Hersteller machen, auch bei güns­tigeren Smart­phone-Modellen. Die Anzeige wird für das Auge "flüs­siger", Bewe­gungen auf dem Display, wie beim Swypen werden "weicher".

Die höheren Bild­wie­der­hol­raten brau­chen in der Regel mehr Strom. Wer auf das Feature verzichten kann, regu­liert manuell auf 60 Hz herunter oder wählt mit "Dyna­misch" einen Kompro­miss, der je nach Anwen­dung bis zu 120 Hz ermög­licht. Man sollte alle Möglich­keiten auspro­bieren.

Honor 50 5G: Akku und Perfor­mance

Der Akku des Honor 50 5G ist mit 4300 mAh Stan­dard, er kann mit 66 W wieder aufge­laden werden. Die hohe Ausgangs­leis­tung macht sich in jedem Fall in der Praxis bemerkbar. Der Nutzer muss nur eine über­schau­bare Zeit warten, bis genü­gend Akku­leis­tung vorhanden ist. Der Hersteller spricht von 70 Prozent Akku in 20 Minuten. Schnelles Laden kann sich lohnen, wenn man unter­wegs ist oder nicht viel Zeit hat, das Handy wieder aufzu­laden. Das Honor 50 5G hat ein 6,57-Zoll-Display

Bild: teltarif.de Wir können dem Honor 50 5G ein gutes Ener­gie­manage­ment beschei­nigen. In unserem Akku­test ermit­telten wir ein Durch­hal­tever­mögen von 11:23 Stunden. Dabei hatten wir die Display­ein­stel­lung auf "Dyna­misch" gestellt. Bild­wie­der­hol­raten werden bis zu 120 Hz je nach Anwen­dung einge­stellt. Im Vergleich mit einer dauer­haften hohen Bild­schirm­ak­tua­lisie­rungs­rate soll das den Akku schonen. Die Akku­leis­tung des Honor 50 5G in dieser Einstel­lung ist auf einem guten Niveau.

Honor hat sich für den Snap­dragon 778G 5G entschieden. Der Prozessor bietet ein gutes Leis­tungs­niveau. Im von uns durch­geführten AnTuTu-Bench­mark ist der Gesamt­score vergleichbar mit dem Snap­dragon 865, beispiels­weise im Oppo Find X2 Pro.

Das Honor 50 5G ist allen Smart­phone-Stan­dards gewachsen und muss sich nicht verste­cken.

Honor 50 5G: Tele­fonie, Laut­spre­cher und Mobil­funk

Schicke Rückseite, die Displayseiten sind gebogen

Bild: teltarif.de Das Tele­fonat, das wir zum Test geführt hatten, war unauf­fällig, die Tele­fonie­qua­litäten lassen nicht viel Kritik zu. Der Output war zwar etwas höhen­betont, das ist aber nicht negativ zu bewerten. VoLTE und Wifi Calling werden unter­stützt. Auch die Tele­fonie über den Laut­spre­cher machte im Test einen guten Eindruck.

Einen Stereo­laut­spre­cher gibt es nicht, dafür macht der Mono­laut­spre­cher einen guten Job. Auf voller Laut­stärke (Coun­try­song über YouTube) produ­zierte der Laut­spre­cher keine unan­genehmen Höhen. Die Bass­leis­tung geht in Ordnung.

5G-Unter­stüt­zung ist beim Honor 50 5G Stan­dard. Dynamic Spec­trum Sharing (DSS) bezeichnet eine Netz­kon­figu­ration, die die gleich­zei­tige Verwen­dung von 4G/5G ermög­licht. Das ist für den durch­schnitt­lichen Nutzer auch erstmal wich­tiger als mit dem Smart­phone an Hotspots Gigabit-Geschwin­dig­keiten errei­chen zu können.

Mit dem Honor 50 5G konnten wir uns in Redak­tions­nähe mit dem 5G-DSS-Netz der Deut­schen Telekom verbinden. Mit der Speed-Test-App von Ookla ermit­telten wir in einem Test­fall Über­tra­gungs­raten von 226 MBit/s im Down­load und 51,1 MBit/s im Upload. Anschlie­ßend schal­teten wir im Shortcut-Menü der Benut­zer­ober­fläche die Option, dass sich das Smart­phone mit 5G-Netzen verbindet, aus. An der glei­chen Posi­tion wurden im LTE-Netz (Advanced) der Deut­schen Telekom in einem Test­fall Über­tra­gungs­raten von 272 MBit/s im Down­load und 82,3 MBit/s ermit­telt.

Wir schal­teten die Telekom-SIM ab und akti­vierten die mobilen Daten einer Voda­fone-SIM. Im LTE-Netz (Advanced) wurden an der glei­chen Posi­tion in einem Test­fall 147 MBit/s im Down­load und 32,1 MBit/s im Upload ermit­telt. Einen Speicherkarten-Slot gibt es nicht

Bild: teltarif.de In Redak­tions­nähe konnten wir uns in früheren Tests auch in das 5G-DSS-Netz von Voda­fone einbu­chen. Leider war es uns zum Test­zeit­punkt nicht möglich, die 5G-Option in der Voda­fone-App zu buchen, weshalb hier noch Vergleichs­werte fehlen.

Sowohl die Telekom-SIM als auch die Voda­fone-SIM haben wir in das Huawei nova 9 einge­legt. Hier sind nur Tests in den jewei­ligen LTE-Netzen möglich, weil das nova 9 keine 5G-Unter­stüt­zung bietet. Einen Google-Play-Store gibt es aufgrund der fehlenden Google-Dienste beim Huawei nova 9 nicht, "Speed­test by Ookla" ist aber auch in der AppGallery - Huaweis eigenem App Store - vertreten, weshalb wir die App dort problemlos herun­ter­laden und nutzen konnten.

In einem Test­fall wurden im LTE-Netz (Advanced) der Deut­schen Telekom Über­tra­gungs­raten im Down­load von 271 MBit/s und 28,4 MBit/s im Upload ermit­telt. Im LTE-Netz (Voda­fone) an der glei­chen Posi­tion waren es in einem Test­fall 84,0 MBit/s im Down­load und 31,3 MBit/s im Upload.

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns mit der Kamera und verglei­chen das Honor 50 5G mit dem Huawei nova 9 in weiteren Punkten. Am Ende lesen Sie ein Fazit.