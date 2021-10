Zwei neue Geräte von Huawei und Honor

Foto: teltarif.de Huawei und Honor haben inner­halb weniger Tage neue Smart­phones vorge­stellt. Diese sind sich nicht nur äußer­lich sehr ähnlich. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hatte bereits die Möglich­keit, beide Geräte kurz auszu­pro­bieren. Grund für uns, ihn ins Podcast-Studio einzu­laden.

Darüber spre­chen wir heute

Zwei neue Geräte von Huawei und Honor

Foto: teltarif.de Honor hat mit seinem neuen Smart­phone Honor 50 5G ein Gerät vorge­stellt, das dem wenige Tage zuvor der Öffent­lich­keit präsen­tierten Huawei nova 9 sehr ähnlich ist. Das hätte früher nicht verwun­dert, denn Honor war ganz offi­ziell eine Zweit­marke von Huawei. Doch dem ist mitt­ler­weile nicht mehr so. Statt­dessen agiert Honor nun eigen­ständig - zumin­dest offi­ziell.

Die Ähnlich­keit der beiden neuen Hand­helds lässt zumin­dest Zweifel an der Darstel­lung beider Hersteller aufkommen, dass Huawei und Honor eigene Wege gehen. Dabei ist das Honor 50 5G sogar das bessere der beiden neuen Smart­phones. Kein Wunder, denn dank der - zumin­dest offi­ziell voll­zogenen - Tren­nung von Huawei kann Honor die Geräte mit Google-Diensten und 5G-Unter­stüt­zung auslie­fern.

Wir spre­chen in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts über erste Eindrücke zu beiden Endge­räten, über Unter­schiede und Gemein­sam­keiten. Im Podcast erfahren Sie auch, mit welchen Spei­cher­größen die Smart­phones erhält­lich sind und wie hoch der Aufpreis für das besser ausge­stat­tete Honor-Modell ausfällt.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

