Honor bringt das Honor 70 5G nach Deutschland

Honor bringt das "Honor 70 5G" nach Deutsch­land. Das Modell wurde gemeinsam mit weiteren Modellen bereits in China vorge­stellt, nun schafft es ein Mid-Ranger auch zu uns. Eben­falls einge­führt werden das Honor Pad 8 und ein neues Note­book mit 14-Zoll-Display.

Nach­fol­gend fokus­sieren wir uns auf das Honor 70 5G. Am Ende des Arti­kels lesen Sie, ab wann es verfügbar ist und was es kostet. Honor Stand auf der IFA 2022

Honor 70 5G: Darum geht es

Wir konnten uns das Honor 70 5G am Stand von Honor auf der IFA in Berlin anschauen. Das Smart­phone ist dünn und leicht - das war unser Eindruck beim kurzen Hands-on. Außerdem spre­chen die Werte auf dem Papier mit 178 Gramm und einer Dicke von 7,91 mm die gleiche Sprache.

Der Akku des Honor 70 5G verfügt über 4800 mAh Kapa­zität, der mit 66W wieder aufge­laden werden kann. Bei der Kamera entschied sich Honor für ein Triple-Setup mit einer 54-Mega­pixel-Haupt­kamera, einer 50-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera und einer 2-Mega­pixel-Tiefen­kamera. Honor 70 5G

Bild: teltarif.de Um sich von den Designs anderer Smart­phone-Modelle auf dem Markt abzu­setzen, betonte der Hersteller auf der IFA-Keynote das Zwei-Ring-förmige Design des Setups. Das soll ein rich­tiger Eye-Catcher sein.

Die 32-Mega­pixel-Selfie­kamera dagegen präsen­tiert sich in einem Punch-Hole-Design. Das ist nichts Beson­deres, aber in der Smart­phone-Welt nach wie vor die elegan­teste Lösung, das Display optisch nicht mit einer breiten Ausspa­rung zu zerstören. 5G-Unter­stüt­zung ist mit an Bord, verbaut ist ein Snap­dragon-Prozessor vom Modell "778G+" von Qual­comm. Kamera im Dual-Ring-Design

Preise und Verfüg­bar­keit

Die Verfüg­bar­keit des Honor 70 5G ist auf ab sofort datiert. Das Modell wird in zwei Versionen ange­boten. Mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet es 549 Euro, das Modell mit 256 GB schlägt mit einem Preis von 599 Euro zu Buche.

Das MagicBook 14 kostet je nach Ausstat­tung 1099 Euro oder 1299 Euro, kann ab sofort vorbe­stellt werden und soll ab dem 18. September verfügbar sein. Schönes, großes 120-Hz-Display

Bild: teltarif.de Das Honor Pad 8 verfügt über einen 12 Zoll großen 2K-Bild­schirm, ist 6,9 mm dick und wiegt 520 Gramm. Von dem mobilen Rechner werden zwei Versionen ange­boten: Mit 4 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet das Honor Pad 8 329 Euro, mit der Kombi­nation 6 GB/128 GB veran­schlagt der Hersteller einen Preis in Höhe von 349 Euro. Wie auch das Honor 70 5G ist das Honor Pad 8 ab sofort verfügbar.

