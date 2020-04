Faire Preise: Honor 30, Honor 30 Pro & 30 Pro+ vorgestellt

Als erschwing­li­chere Alter­na­tive zur P40-Serie wurde die Smart­phone-Reihe Honor 30 präsen­tiert. Das Design von Honor 30, Honor 30 Pro und Honor 30 Pro+ erin­nert an die Geschwister Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+. Aller­dings verfügt bei den neuen Krea­tionen der Unter­marke selbst das Stan­dard­mo­dell über ein Display der 6,5-Zoll-Klasse. 5G und ein Kamera-Setup mit vier Objek­tiven sind eben­falls vertreten. Das Smart­phone-Trio wird ab umge­rechnet 388 Euro am 21. April den Handel errei­chen. Für den nied­ri­geren Kosten­faktor müssen Sie jedoch ein paar Kompro­misse eingehen.

Honor 30: High-End-Flair für unter 400 Euro

Auf Wunsch mit Schriftzug: Honor 30 (Pro)

Honor / Huawei Mit einer UVP ab 2999 Yuan (knapp 388 Euro) ist das Honor 30 nur halb so teuer wie das Huawei P40. Macht sich das auch entspre­chend bei der Hard­ware bemerkbar? Zunächst fällt auf, dass das Honor 30 ein deut­lich größeres Display (6,53 Zoll) als das Huawei P40 (6,1 Zoll) hat. Beide Bild­schirme verfügen über ein AMOLED-Panel. Das Honor 30

Honor / Huawei Die Auflö­sung des Honor-30-Displays beträgt 2400 mal 1080 Pixel (20:9). Der Kirin 990 5G findet keine Verwen­dung, das neu ange­kün­digte Mobil­gerät muss sich mit dem Kirin 985 5G begnügen. Dieser rechnet etwas lang­samer und wird im Verfahren 7 nm anstatt 7 nm+ gefer­tigt. Größer sind die Einbußen bei der Kamera. Die Weit­winkel-Einheit bietet 40 Mega­pixel mit Blende f/1.8 ohne opti­schen Bild­sta­bi­li­sator, letz­teren hat aber das 8-Mega­pixel-Tele­ob­jektiv (Blende f/3.4) an Bord. Man erhält mit dem Honor 30 im Vergleich zum P40 also einen weiter reichenden Fünf­fach-Zoom, der aber leider nicht beson­ders licht­stark ist. Ultra­weit­winkel-Aufnahmen sind mit 8 Mega­pixel (Blende f/2.4) möglich. Ein 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor rundet das rück­sei­tige Kamera-Element ab.

Was bietet das Honor 30 sonst noch?

Den Rotstift setzte der Hersteller auch bei der Selfie-Einheit an. So müssen Käufer auf das IR-3D-ToF-Modul zur plas­ti­schen Gesichts­er­ken­nung verzichten. Hingegen blieb die regu­läre Front­ka­mera mit 32 Mega­pi­xeln und Blende f/2.0 unan­ge­tastet.

Das mit Android 10 (ohne Google-Apps) betrie­bene Honor 30 wartet neben 5G und LTE mit Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 5.1, NFC, GPS, USB Typ C und einem opti­schen Finger­ab­druck­sensor (unter dem Display) auf. Einen 3,5-mm-Port für Kopf­hörer gibt es – wie auch bei den Geschwis­tern – nicht. Kurios: Mit 40 W lädt der 4000 mAh umfas­sende Akku des Honor 30 deut­lich schneller als die 3800 mAh messende Batterie des Huawei P40 (22,5 W). Außerdem kann das Honor 30 andere Mobil­ge­räte mit 5 W drahtlos aufladen.

Honor 30 Pro: Das 500-Euro-Flagg­schiff

Das Honor 30 Pro(+)

Honor / Huawei Nach derzei­tigem Wech­sel­kurs schlägt das 3999 Yuan kostende Honor 30 Pro mit 519 Euro zu Buche. Ein Schnäpp­chen im Vergleich zum 999 Euro teuren Huawei P40 Pro. Folg­lich gibt es ein paar Hard­ware-Einspa­rungen. Das 6,57 Zoll große AMOLED-Display (19,5:9) beher­bergt mit 2340 mal 1080 Pixel weniger Bild­punkte und verzichtet auf HDR10 sowie 90 Hz.

Beim SoC Kirin 990 5G sind sich Honor 30 Pro und Huawei P40 (Pro) einig. Den fünf­fa­chen Zoom, den Tiefen­senhsor und die 40-Mega­pixel-Kamera borgt sich das Honor 30 Pro vom Honor 30, ergänzt letz­tere aber um einen opti­schen Bild­sta­bi­li­sator. Außerdem punktet das Honor 30 Pro mit einer im Vergleich zur Stan­dard­aus­gabe verdop­pelten Ultra­weit­winkel-Auflö­sung (16 Mega­pixel). Prak­tisch für Gruppen-Selfies ist die zusätz­liche 8-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Kamera an der Front. Regu­läre Selbst­por­träts werden mit 32 Mega­pixel einge­fangen. Hinsicht­lich der Konnek­ti­vität begeis­tert das Honor 30 Pro nicht nur mit den Schnitt­stellen des Honor 30, sondern auch mit Wi-Fi 6 und Infrarot. Akku und Lade­mög­lich­keiten der Pro- und Non-Pro-Ausgabe sind iden­tisch.

Honor 30 Pro+: Die neue Honor-Speer­spitze

Das Honor 30 Pro+

Honor / Huawei Auch die 4999 Yuan (circa 649 Euro) des Honor 30 Pro+ klingen fair. Zwar ist der Preis für das Huawei P40 Pro+ noch nicht bekannt, er dürfte jedoch deut­lich höher liegen. Gerüchten zufolge sind 1400 Euro möglich. Das Honor 30 Pro+ nutzt zwar eine ähnliche Anzeige wie das Honor 30 Pro, hat dieser aller­dings einen 90-Hz-Modus voraus. Auf den Kirin 990 5G mit seinen acht Prozes­sor­kernen und der GPU Mali-G76 MP16 müssen Sie auch hier nicht verzichten.

Klasse: Das Honor P30 Pro+ verfügt über dieselbe Weit­winkel-Kamera (50 Mega­pixel / Blende f/1.9 / 1/1,23-Zoll-Sensor) wie das Huawei P40 (Pro). Die rest­li­chen Objek­tive (vorne wie hinten), die Schnitt­stellen und den Akku kennt man von der Pro-Ausgabe ohne Plus-Namens­zu­satz. DxOMark führt die Kamera des Honor 30 Pro+ bereits auf dem zweiten Platz der Rang­liste hinter dem Huawei P40 Pro. Mit 27 W lässt sich das Honor 30 Pro+ beson­ders schnell drahtlos aufladen.

Preis und Verfüg­bar­keit von Honor 30 (Pro / Pro+)

Die Farben des Honor 30

Honor / Huawei Die Preis­emp­feh­lung für das Honor 30 mit 6 GB RAM und 128 GB Flash lautet 2999 Yuan (388 Euro), mit 8 GB RAM sowie 128 GB Flash 3199 Yuan (415 Euro) und mit 8 GB RAM und 256 GB Flash 3499 Yuan (454 Euro). Für das Honor 30 Pro werden mit 8 GB RAM und 128 GB Flash 3999 Yuan (519 Euro) respek­tive mit 8 GB RAM und 256 GB Flash 4399 Yuan (571 Euro) fällig. Wollen Sie das mit gebo­genen Display­rän­dern verse­hene Honor 30 Pro+ müssen Sie 4999 Yuan (649 Euro) für 8 GB RAM und 256 GB Flash oder 5499 Yuan (713 Euro) für 12 GB RAM und 256 GB Flash einplanen.

Der Daten­platz lässt sich bei allen Modellen via Nano-Memory-Card erwei­tern. In China haben die Vorbe­stel­lungen für die Honor-30-Serie bereits begonnen, die Auslie­fe­rung startet dort am kommenden Dienstag. Wann das Trio nach Europa kommt, ist bislang unbe­kannt.