Honor 100 (Pro): Spannende Handys mit guter Hardware

Mit dem Honor 100 und dem Honor 100 Pro wurden neue Smart­phones für die Mittel­klasse respek­tive erschwing­liche Ober­klasse vorge­stellt. Dabei nimmt das Honor 100 eine Vorrei­ter­rolle ein, denn es handelt sich um das erste Handy, das den Snap­dragon 7 Gen 3 verbaut hat. Das Honor 100 Pro kommt hingegen mit High-End-Chip­satz, wenn auch aus dem vergan­genen Jahr, daher. Es findet der Snap­dragon 8 Gen 2 Verwen­dung. Beide Mobil­tele­fone haben eine viel­ver­spre­chende Haupt­kamera mit 50 MP und opti­schem Bild­sta­bili­sator gemein. Zudem laden die Smart­phones dank 100W flott.

Honor 100 berei­chert die Mittel­klasse

So sieht das Honor 100 aus

Honor Die eins­tige Huawei-Tochter Honor hat in seinem Heimat­land China zwei neue Smart­phones präsen­tiert, darunter das Honor 100. Mehrere Aspekte dieses Handys lassen aufhor­chen. So wurde der brand­neue Chip­satz Snap­dragon 7 Gen 3 verbaut. Das 4-nm-SoC beher­bergt einen Cortex-A715-Kern mit bis zu 3,15 GHz, drei weitere Cortex-A715-Kerne mit bis zu 2,4 GHz und vier Cortex-A510-Kerne mit bis zu 1,8 GHz. Je nach Spei­cher­vari­ante unter­stützen den Prozessor 12 GB oder 16 GB RAM. Ein weiteres High­light – im wahrsten Wort­sinn – ist das Display.

Das 6,7 Zoll messende OLED-Panel leuchtet nämlich mit bis zu 2600 cd/m². Für eine scharfe Darstel­lung sorgen die 2664 mal 1200 Bild­punkte. Flüssig ist die Wieder­gabe mit 120 Hz eben­falls. Hobby-Foto­grafen erhalten ein Dual-Kamera-Setup bestehend aus Weit­winkel (50 MP, Blende f/2.0, optisch stabi­lisiert) und Ultra­weit­winkel (12 MP, Blende f/2.2). Auf Lücken­füller wie 2-MP-Makro oder 2-MP-Tiefen­sensor wurde verzichtet. Der 5000 mAh umfas­sende Akku lässt sich mit 100W aufladen. In etwa einer halben Stunde ist die leere Batterie wieder komplett gefüllt.

Budget-Flagg­schiff Honor 100 Pro

Das Honor 100 Pro in voller Pracht

Honor Das Honor 100 Pro zu klas­sifi­zieren ist nicht beson­ders einfach. Zwar hat jenes mit dem Snap­dragon 8 Gen 2 einen High-End-Chip­satz, aller­dings stammt dieser aus 2022. Dennoch bleibt fest­zuhalten, dass die Qual­comm-Platt­form rasant agiert. Unter anderem dank des pfeil­schnellen Cortex-X3-Kerns. Wie schon beim Stan­dard­modell gibt es beim Honor 100 Pro 12 GB oder 16 GB RAM. Der Bild­schirm ist bis auf die gering­fügig größere Diago­nale (6,78 Zoll) und der damit einher­gehend minimal höheren Auflö­sung (2700 mal 1224 Pixel) iden­tisch.

Zu Weit­winkel und Ultra­weit­winkel gesellt sich ein Tele­foto-Modul. Dieses verfügt über 32 Mega­pixel, einen 2,5-fachen opti­schen Zoom und ist optisch stabi­lisiert. Neben dem schnellen 100W-Lade­mecha­nismus per Kabel gibt es auch einen 66W-Lade­mecha­nismus per Qi. Drahtlos soll sich der leere 5000-mAh-Akku in 42 Minuten voll­ständig füllen lassen. Beide Honor 100 haben 5G, LTE, Wi-Fi 6, NFC, Blue­tooth 5.3 und einen Under-Display-Finger­abdruck­sensor an Bord.

Preis und Verfüg­bar­keit von Honor 100 (Pro)

Zumin­dest der Kosten­faktor für das Honor 100 Pro ist bekannt. In China wird das Handy für 3399 Yuan (etwa 438 Euro) mit 12 GB RAM und 256 GB Flash ange­boten. Wer 16 GB RAM und 1 TB Flash möchte, muss 4399 Yuan (circa 567 Euro) einplanen. Ob und wann die Smart­phones nach Europa kommen, ist noch nicht bekannt. Da das Honor 90 hier­zulande einge­führt wurde, erhalten wir mögli­cher­weise aber auch den Nach­folger.

Ein Smart­phone mit dem neuen Snap­dragon 8 Gen 3 wird Honor eben­falls demnächst in Form des Magic6 veröf­fent­lichen.