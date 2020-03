Nokia: Netzwerkausrüster äußert sich zur Netzlast

Wie erwartet haben die Maßnahmen, um die Ausbrei­tung des neuar­tigen Corona-Virus zu verlang­samen, in kurzer Zeit zu einem massiven Anstieg der Inter­netnut­zung geführt. Die Breit­band­verbin­dung wird zur Lebens­ader. Sie wird gebraucht, um im Home Office zu arbeiten, um mit Freunden und Fami­lien in Kontakt zu bleiben, und natür­lich zur Unter­haltung.

Sind die Netze alle in Ordnung?

Netzwerke sind im Moment stark gefragt. Für Laien sind die Netze wie Autobahnen, wo es Staus geben kann Die Netz­betreiber verkünden unisono, dass alles in bester Ordnung sei, sie seien gerüstet. Ist das immer und überall der Fall? Verschie­dene Kunden sind skep­tisch oder machen andere Erfah­rungen.

Da meldet sich mit Nokia ein Netz­werk­ausrüster zu Wort, der verschie­dene Netz­betreiber belie­fert und somit eine etwas "neutra­lere" Sicht auf die Dinge hat: Dr. Craig Labo­vitz, Technik Chef von "Nokia Deepfield", fasst in einem Blog­beitrag einige Ergeb­nisse für West­europa aus einer ersten Analyse zusammen.

In den ersten Tagen nach Beginn der Lock­downs in West­europa zeigte allein WhatsApp einen Anstieg von teil­weise über 200 Prozent, mit deut­lichen Spitzen in den Morgen­stunden am ersten Tag der Schul­schlie­ßungen. Da mussten ja schließ­lich die Tages­pläne neu abge­stimmt werden.

Am ersten Sonntag nach dem Beginn der Lock­downs gab es sogar 500 Prozent mehr Daten­verkehr. Und unter­tags trat ein vorher nie da gewe­senes Wachstum bei Latenz-sensi­tiven Anwen­dungen ein: Eine Verdrei­fachung bei Video­konfe­renz-Anbie­tern wie Zoom oder Skype und eine Vervier­fachung bei Gaming-Apps.

Beim Online-Enter­tain­ment zeigt allein die Zunahme des Netflix-Verkehrs schon am ersten Tag der Lock­downs, dass die Menschen früher am Tag mit dem Strea­ming beginnen (also morgens zum Früh­stück und oder nach dem Essen am frühen Nach­mittag).

Morgens Strea­ming zum Früh­stück?

Während das abend­liche Daten-Volumen in der übli­chen Spanne von plus 20 Prozent blieb, betrug der Gesamt­anstieg des Daten­verkehrs von morgens einer Verdop­pelung bis zu 27 bis 42 Prozent am frühen Nach­mittag und trug damit erheb­lich zum gesamten Netz­verkehr bei.

Die gute Nach­richt ist, dass die Netze die erhöhte Nach­frage zu meis­tern scheinen. Dabei steigt sowohl die Nutzung der mobilen als auch der Fest­netze, wobei für die Netz­betreiber die Fest­netze in der nächsten Zeit voraus­sicht­lich eine beson­ders wich­tige Rolle spielen.

Dr. Craig Labo­vitz ist zuver­sicht­lich: "Ein beru­higender Gedanke ist, dass wir tech­nolo­gisch gesehen sicher sind. Mit den neuesten tech­nischen Fort­schritten und Stan­dards haben wir eine überall verfüg­bare, ausge­klügelte Konnek­tivität. Die aktu­ellen Netz­tech­nolo­gien sind dazu geeignet, sich den anste­henden Heraus­forde­rungen zu stellen. Perspek­tivisch benö­tigen wir jedoch neben dem weiteren Ausbau der 5G- und Glas­faser-Infra­struktur mögli­cher­weise weitere Inves­titionen in die Netze, um diese besser und zukunfts­fähiger zu machen."

Jeder Kunde erlebt sein Netz anders

Für den einzelnen Kunden mag das unter Umständen anders aussehen. In Mobil­funk-Netzen, die schon vor Corona ziem­lich über­lastet waren, wird die Über­last jetzt deut­licher spürbar. Wenn beispiels­weise in einem Studen­tenwohn­heim alle Studenten umfang­reiche Akti­vitäten entfalten, kann die nahe­liegende Basis­station schnell in die Knie gehen. Mit einer kurz­fris­tigen Nach­rüstung ist eher nicht zu rechnen, oft liegt es bei bestimmten Netz­betrei­bern an zu schwach dimen­sionierten Anbin­dungen, zum Beispiel zu den Sende­stationen.

Die können per Kupfer­kabel (wenig Band­breite), sehr teurer Glas­faser (hohe Band­breite) oder auch per Richt­funk reali­siert sein. Richt­funk reagiert empfind­lich auf Wetter (z.B. Regen) oder Erschüt­terungen, wenn sich die Richt­funk­antenne im Laufe der Zeit aus der idealen Linie "wegdreht" oder wenn ein Baukran oder ein neues Haus oder ein Baum in die Richt­funk­strecke (es muss opti­male Sicht­verbin­dung herr­schen) hinein­ragt.

Es gibt aber auch ganz triviale Probleme: Wenn in der Straße noch ein Kupfer­kabel liegt, in das Wasser einge­drungen ist, kommt es irgend­wann zu Fein­schlüssen und damit zum Ausfall. Die Fehler­stelle muss ausge­messen und ausge­graben werden. Gemei­nerweise verteilt sich das Wasser gerne an verschie­denen Stellen im Kabel, es müssen also mehrere Löcher aufge­graben werden. Da für die Grabung eine Bauge­nehmi­gung gebraucht wird, kann es zu weiteren Verzö­gerungen kommen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (5)