Glasfaser bis zur Milchkanne: In Bayern klappts

Vor drei Jahren legte die Regie­rung in München den Höfe­bonus auf, mit dem der Förder­satz auf 80Prozent ange­hoben und der bishe­rige Förder­höchst­betrag noch einmal gewährt wird. Voraus­set­zung ist aber, dass im Rahmen des geför­derten Ausbau­pro­jekts bei mindes­tens 80 Prozent der Anschlüsse die Glas­faser bis an die Gebäude heran­reicht (FTTB). Bis Ende 2019 nutzten 342 Kommunen den Höfe­bonus – eine davon ist Alten­stadt.

Freuen sich über den Höfebonus und den Ausbau des Glasfasernetzes (v.l.): M-net Regionalmanagerin Melanie Hundt, Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl und Christian Bracharz von LEW TelNet

M-net Zusammen mit dem Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter LEW TelNet betreibt die Münchener Stadt­wer­ketochter M-net das Glas­faser­netz in Alten­stadt, das die LEW TelNet nun ausbaut. M-net bietet über das Netz Glas­faser­anschlüsse mit bis zu 300 MBit/s an. Bereits im vergan­genen Jahr wurden 13 Einzel­anwesen abseits der Kern­gemeinde Alten­stadt mit FTTB erschlossen. Jetzt kommen fünf weitere hinzu. "Damit schließen wir die Lücken unseres Breit­band­netzes und bieten unseren Bürgern bald flächen­deckend eine leis­tungs­starke Breit­band­anbin­dung“, sagt Bürger­meister Andreas Kögl.

Freuen sich über den Höfebonus und den Ausbau des Glasfasernetzes (v.l.): M-net Regionalmanagerin Melanie Hundt, Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl und Christian Bracharz von LEW TelNet

M-net Darüber hinaus hat M-net zusammen mit den Stadt­werken Augs­burg (swa) 24 Gebäude im Bismar­ckviertel mit FTTB erschlossen. Auf Wunsch über­nimmt M-net auch die Glas­faser­ver­legung im Gebäude (FTTH). Beim Ausbau durch swa und M-net werden bis Ende des Jahres rund 36 Gebäude und damit 214 Wohn­ein­heiten im Augs­burger Bismar­ckviertel an das Glas­faser­netz ange­bunden.

Glas­faser Nord­west in Stade im Plan

Koope­riert wird auch in Stade an den Ufern der Weser. Dort baut die Glas­faser Nord­west, das Joint Venture der Deut­schen Telekom und der EWE AG, ein FTTH-Netz. Derzeit verlegt die Telekom das Verteil­netz im öffent­lichen Grund. Ende Juli meldeten die Bonner mit rund 25 Kilo­metern verlegter Strecke sowie 1361 Abzwei­gungen einen Baufort­schritt von 46 Prozent. Von den geplanten 49 Netz­ver­teil­kästen wurden bereits 22 instal­liert. Man sei im Zeit­plan, teilt Glas­faser Nord­west mit.

Axel Andrée von Vodafone hält die digitale Zukunft für Pirna in Händen. Der Netzbetreiber verlegt für 1.100 Haushalte und knapp 100 Unternehmen Glasfaser in der sächsischen Stadt.

Vodafone/Daniel Schäfer Der Telekom-Konkur­rent Voda­fone einigte sich derweil mit den Städten Pirna und Butt­städt auf den Bau eines Glas­faser­netzes. In Butt­städt haben die Tief­bau­arbeiten bereits begonnen. Bis Ende 2021 sollen rund 3100 Haus­halte mit bis zu 1 GBit/s im Internet surfen. In Pirna sollen 1100 unter­ver­sorgte Haus­halte und fast 100 Unter­nehmen einen Gigabit-Anschluss erhalten. Dafür stehen 7,2 Millionen Euro an Förder­mit­teln bereit. Das Netz soll bis Ende 2022 fertig­gestellt sein.

TV über Glas­faser statt über Koax

Voda­fone ist aber nicht überall erfolg­reich. In St. Georgen wird das TV-Signal in Zukunft nicht mehr über das Kabel­netz auf die Fern­seher kommen, sondern über das Glas­faser­netz von Stie­geler IT. Die ersten 180 von insge­samt 800 Wohn­ein­heiten werden zum 1. November 2020 umge­stellt. „Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die hohe Stör­anfäl­lig­keit des bestehenden Koaxi­alnetzes zu umgehen und statt­dessen eine zukunfts­sichere, stabile Versor­gung zu bieten“, teilt das Unter­nehmen mit. Stie­geler bietet über das Netz Internet und Tele­fonie an, das TV-Signal kommt von Cable4.

Die Glasfaser für Haimhausen ist "gespleißt" (v.l.): Deutsche-Glasfaser-CEO Uwe Nickl, Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, Bernhard Seidenath, MdL, Peter Felbermeier, Bürgermeister von Haimhausen, 2. Bürgermeisterin Claudia Kops

Deutsche Glasfaser Auch in Haan setzt man für Internet, Telefon und TV auf Glas­faser. 1100 Wohnungen und Gewer­bebe­triebe, die bisher über keine ausrei­chende Netz­anbin­dung verfügen, erhalten einen Anschluss mit bis zu 1 GBit/s. Anfang September 2020 star­tete die Tele Columbus AG den Ausbau und wird bis 2022 im Kernort Haan sowie im Stadt­teil Gruiten mit ihrem Toch­ter­unter­nehmen pepcom das Netz errichten. Auf einer Tras­sen­länge von 80 Kilo­metern werden rund 500 Kilo­meter an Glas­faser verlegt.

Zum Schluss zurück nach Bayern: Was in Alten­stadt funk­tio­niert, geht auch in Haim­hausen im Land­kreis Dachau. Dort hat die Deut­sche Glas­faser im ersten Schritt ein FTTH-Netz privat­wirt­schaft­lich errichtet. Die Netz­lücken werden nun im zweiten Schritt mit staat­lichen Förder­mit­teln geschlossen. Bayerns Finanz- und Heimat­minister Albert Füra­cker ließ es sich nicht nehmen, durch die Verbin­dung zweier Glas­fase­renden, das soge­nannten „Spleißen“, einen Bauernhof anzu­schließen. „Unser ambi­tio­niertes Ziel für die Zukunft in Bayern: Gigabit bis in jedes Haus“, sagt Füra­cker. Dafür dürfte der Höfe­bonus noch das eine oder andere Mal genutzt werden.