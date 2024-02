Nokia-Handys vor dem Aus: HMD setzt auf eigene Marke

Die Smart­phone-Marke Nokia könnte vor dem Aus stehen. Nachdem das Unter­nehmen schon seit Jahren keine eigenen Mobil­tele­fone mehr herstellt, wurde die Marke zuletzt von HMD wieder­belebt. Doch nun will sich HMD verstärkt auf seinen eigenen Brand konzen­trieren. Gerüchte hierzu gibt es schon seit einigen Tagen. Jetzt machte das Unter­nehmen Nägel mit Köpfen und unterzog unter anderem die Auftritte in den sozialen Netz­werken einem Relaunch.

HMD hatte eigent­lich schon im vergan­genen Jahr ange­kün­digt, künftig auch Smart­phones unter seinem eigenen Marken­namen zu produ­zieren. In diesem Jahr soll das Vorgaben offenbar in die Tat umge­setzt werden, auch wenn man sich nach wie vor als "Macher" von Nokia-Smart­phones und -Dumphones sieht, wie das Unter­nehmen in einer Stel­lung­nahme erklärte. Hier kündigte HMD auch neue Part­ner­schaften an. HMD statt Nokia

Foto/Logo: HMD, Montage: teltarif.de Auch wenn man es nicht offen ausspricht, könnte die Koope­ration mit Nokia zu Ende gehen. HMD will Geräte mit dem Nokia-Brand weiterhin verkaufen und unter­stützen. Dabei handelt es sich aber vermut­lich nur noch um Geräte, die bereits im Handel sind. Von neuen Nokia-Handys ist hingegen nicht die Rede. Statt­dessen soll 2024 das "Jahr der Human Mobile Devices" werden. Und hier will man mit einer Reihe guter Produkte bei poten­ziellen Käufern punkten.

HMD konnte hohe Erwar­tungen nie erfüllen

Nokia stellt keine eigenen Mobil­tele­fone mehr her, seit das Unter­nehmen mit Windows Phone auf ein Betriebs­system gesetzt hatte, das sich nie gegen Android und iOS behaupten konnte. HMD star­tete mit vielen Vorschuss­lor­beeren. Fans erhofften sich neue Geräte der Spit­zen­klasse, wie es einst ein Nokia Commu­nicator oder den E61 war.

Statt­dessen brachte HMD eine Viel­zahl von Nokia-Handys auf den Markt, die sich kaum gegen­über der Konkur­renz und zum Teil auch unter­ein­ander abhoben. Am inter­essan­testen waren noch die Feature Phones, da sich andere Hersteller kaum an diese Produkt­kate­gorie heran­getraut haben. An alte Erfolge der "echten" Nokia-Handys konnte der Neuein­steiger nie anknüpfen. So gesehen ist der Stra­tegie­wechsel nach­voll­ziehbar.

Auch in einem weiteren Beitrag haben wir aufge­zeigt, dass HMD/Nokia Markt­führer bei Feature Phones ist, während es bei den Smart­phones besser laufen könnte.