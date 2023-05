Nokia XR21: Smartphone fürs Grobe offiziell vorgestellt

Vor kurzem war es noch Stamm­gast in der Gerüch­teküche, nun ist das Nokia XR21 offi­ziell. Das bislang als Nokia X30 gehan­delte Smart­phone soll in erster Linie mit seinem beson­ders geschützten Gehäuse punkten. Dieses erfüllt die Schutz­stan­dards IP68, IP69K und MIL-STD-810H.

Stürze aus 1,8 Metern Höhe sollen das Handy genauso wenig beein­dru­cken wie das Eintau­chen in 1,5 Meter tiefes Wasser für eine Stunde. Zu einem Preis von 599 Euro ist das mit 4800-mAh-Akku und 120-Hz-Display ausge­stat­tete Nokia XR21 ab sofort erhält­lich.

Nokia XR21: Beson­ders geschütztes Smart­phone

Gut geschützt: Nokia XR21

Bild: HMD Global HMD Global erwei­tert die Produkt­linie seiner Outdoor-Handys. Das Nokia XR21 wurde nicht nur enthüllt, es lässt sich sogar bereits bestellen, zumin­dest auf der Hersteller-Webseite. In anderen Online­shops hatten wir aktuell kein Glück. Die Schutz­maß­nahmen des Gehäuses klingen durchaus viel­ver­spre­chend. Das 6,49 Zoll messende Display (Full HD+) ist seiner­seits mit Gorilla Glass Victus abge­sichert. Leider ist das vorin­stal­lierte Betriebs­system in Form von Android 12 nicht am Puls der Zeit. HMD Global verspricht aller­dings vier Jahre Sicher­heits­patches und drei Jahre OS-Upgrades.

Eben­falls etwas über­holt mutet das 2021 einge­führte SoC Snap­dragon 695 5G an. Immerhin, wie es der Name bereits vermuten lässt, funkt das Nokia XR21 auch im Mobil­funk­netz der fünften Gene­ration. Ansonsten stehen Wi-Fi 6, NFC, Blue­tooth 5.1, GPS, USB-C und ein seit­licher Finger­abdruck­sensor parat. Ein Novum ist die 3,5-mm-Kopf­hörer­buchse. Im Nokia XR21 lässt sich neben einer Nano-SIM-Karte auch eine eSIM betreiben. Die Kameras sind trotz Zeiss-Bran­ding mit 64 MP Weit­winkel (Blende f/1.8, 1/2-Zoll-Sensor, Phasen-Auto­fokus) sowie 8 MP Ultra­weit­winkel (Blende f/2.2, 1/4-Zoll-Sensor) eher unspek­takulär.

Nokia XR21: Nach­hal­tig­keit im Fokus

Das Nokia XR21 in voller Pracht

Bild: HMD Global Dass HMD Global sich viel Gedanken um die Umwelt macht, ist löblich. So ist das Innen­gehäuse des Handys komplett aus recy­celtem Alumi­nium gefer­tigt. Außerdem tauscht der Hersteller ein defektes Display im ersten Jahr kostenlos aus. Die drei­jäh­rige Garantie ist eben­falls keine Selbst­ver­ständ­lich­keit.

Um den Akku braucht man sich nicht schnell Sorgen zu machen. Es wird eine Effi­zienz von mindes­tens 80 Prozent nach 800 vollen Lade­zyklen zuge­sichert. Eine Display­schutz­folie ist ab Werk ange­bracht.

