Nokia T20: Das HMD-Tablet kommt am 6. Oktober

Nach über sechs Jahren Absti­nenz kehrt die Marke Nokia nächsten Monat auf den Tablet-Markt zurück. HMD Global verkündet dieses Vorhaben via Twitter. Das einge­bet­tete Foto erlaubt einen ersten Blick auf das Design. Bedingt durch die Perspek­tive lässt sich die Gestal­tung aller­dings kaum beur­teilen. Es ist ein Flach­rechner mit abge­run­deten Ecken zu sehen, welcher keine Tasten an der demons­trierten Seite besitzt. Am 6. Oktober wird das Mobil­gerät enthüllt. Im Tweet fehlen Hinweise auf einen Live­stream, wahr­schein­lich bleibt es also bei einer simplen Pres­semit­tei­lung.

Neuer Anlauf für Nokia-Tablets

Das Nokia-Tablet von der Seite

HMD Global Vor mehr als vier Jahren feierte die finni­sche Tradi­tions­marke Nokia im Smart­phone-Sektor ihr Come­back. Noch vor diesem Neustart kam aller­dings das Tablet Nokia N1 heraus. Schon bei diesem Flach­rechner fand Android Verwen­dung. Daran dürfte sich auch beim Nokia T20 nichts ändern, wie das nahende Mobil­gerät heißen könnte. Im Juli tauchte das Tablet bei diversen Händ­lern auf, wodurch so manche Spezi­fika­tionen enthüllt wurden. Zu den tech­nischen Daten hält sich HMD Global selbst noch bedeckt, jedoch sind wir nächste Woche schlauer. Am 6. Oktober lässt der Hersteller die Katze aus dem Sack.

Nokia-Tablet: Poten­zielle Ausstat­tungs­merk­male

„Alles, was Sie von einem Nokia-Telefon erwarten würden in einem Tablet“, lautet die Nach­richt des Unter­neh­mens an die Fans. Neben dem Flach­rechner mit der Jahres­zahl 2021 ist auch ein Handy mit der Jahres­zahl 2017 auf dem einge­bet­teten Foto zu erkennen. Dabei handelt es sich um die Neuauf­lage des Klas­sikers Nokia 3310.

Allem Anschein nach versucht sich HMD Global zunächst am Einsteiger-Segment. Wie Nokiamob im Sommer berich­tete, wird das Nokia T20 mit umge­rechnet 237 Euro (LTE) respek­tive 217 Euro (WLAN) vor Steuern ziem­lich günstig. Dennoch ist ein 10,36 Zoll großes Display verbaut. Der Arbeits­spei­cher des Tablets beträgt 4 GB RAM. Die Angaben stammen von diversen Händ­lern, welche die Produkt­seite wohl zu früh frei­geschaltet hatten. Eine Veröf­fent­lichung in Europa dürfte durch eine bereits erfolgte Zerti­fizie­rung in Russ­land gesi­chert sein.

Auch in anderen Berei­chen streckt das Waren­zei­chen seine Fühler aus. Ein Smart-TV der Marke Nokia ist ab sofort erhält­lich.