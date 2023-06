Nokia G42 5G: Leicht reparierbares Handy ist jetzt erhältlich

Das neue Nokia G42 5G kam wie aus dem Nichts und ist trotzdem ab sofort verfügbar. HMD Global bietet damit ein leicht repa­rier­bares 5G-Smart­phone für unter 250 Euro an. Es handelt sich um eine aufge­bohrte Fassung des Nokia G22. Der moderne Mobil­funk kommt als Bestand­teil des Chip­satzes Snap­dragon 480+ daher. Ein Staub- und Spritz­was­ser­schutz sowie Gorilla Glass 3 erhöhen die Wider­stands­fähig­keit. Mit der 3,5-mm-Kopf­hörer­buchse und dem microSD-Karten­schacht hat das Nokia G42 5G heut­zutage oftmals verschmähte Ausstat­tungs­merk­male.

Nokia G42 5G startet in den Verkauf

Das Nokia G42 5G in Lila

HMD Global Seinen Fokus auf Nach­hal­tig­keit verfolgt HMD Global auch bei seinem neuesten Smart­phone. Das Einstei­ger­modell Nokia G42 5G besitzt eine zu 65 Prozent aus recy­celten Mate­ria­lien bestehende Rück­seite. Jene lässt sich dank der QuickFix getauften Bauweise flott abnehmen. Repa­raturen sollen sich auf diese Weise zusammen mit den Kompo­nenten des Part­ners iFixit bequem vom Nutzer voll­ziehen lassen. Ein Staub- und Spritz­was­ser­schutz gemäß IP52 ist vorhanden. Man habe das Gehäuse außerdem ausgiebig auf Stoß­ein­wir­kungen im Alltag getestet.

Der Update-Support soll eben­falls der längeren Nutzung zugu­tekommen. Wenn­gleich drei Jahre Sicher­heits­patches und zwei Jahre Betriebs­system-Upgrades nicht allzu üppig sind. Das 6,56 Zoll große Display hat eine Bild­wie­der­hol­rate von 90 Hz und eine Auflö­sung von 1612 x 720 Pixel. Fotos werden mit 50 Mega­pixel und Makros mit 2 Mega­pixel geschossen. Ein Tiefen­sensor rundet das rück­sei­tige Kamera-Trio ab. Vorne gibt es 8 Mega­pixel für Selfies. Mit 5000 mAh hat das Nokia G42 5G eine ordent­liche Akku­kapa­zität. RAM und Flash sind mit 6 GB respek­tive 128 GB bestückt.

Preis und Verfüg­bar­keit des Nokia G42 5G

Das Nokia G42 5G in Grau

HMD Global Zumin­dest auf der Hersteller-Inter­net­seite kann man das Smart­phone für 249 Euro ab sofort bestellen. Die Liefe­rung erfolgt umge­hend. Versand­kosten fallen keine an. Span­nend ist die Aktion mit den gratis Nokia Comfort Earbuds+. Diese draht­losen Kopf­hörer schlagen norma­ler­weise mit mindes­tens 42 Euro zu Buche. Das Nokia G42 5G ist in den Farben Grau und Lila erhält­lich. Ein USB-C-Kabel zum Aufladen ist enthalten, ein Netz­teil der Umwelt zuliebe nicht. Letz­teres lässt sich optional für 34,90 Euro dazu bestellen.

