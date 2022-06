Nokia G11 Plus: Budget-Smartphone mit 50-MP-Cam & IP52

HMD Global hat mit dem Nokia G11 Plus ein neues Einsteiger-Smart­phone vorge­stellt. Das Mobil­gerät stellt eine leicht verbes­serte Fassung des im März einge­führten Nokia G11 dar. Unter anderem bekamen die Kamera und das Gehäuse ein Upgrade spen­diert. Die Weit­winkel-Kamera löst nun mit 50 Mega­pixeln deut­lich höher auf und das Äußere des Handys ist gemäß IP52 gegen Staub und Tropf­wasser geschützt. Laut Hersteller hält der Akku des Nokia G11 Plus drei Tage lang durch. Mit Android 12 ist ein neueres Betriebs­system vorin­stal­liert.

Nokia G11 Plus berei­chert das Einsteiger-Segment

Das Nokia G11 Plus in voller Pracht

HMD Global Das auch in unseren Gefilden erhält­liche Nokia G11 erhält in Kürze eine opti­mierte Vari­ante. HMD Global hat das Nokia G11 Plus enthüllt. Allzu große Ände­rungen sollten Konsu­menten von diesem Modell nicht erwarten, dennoch klingen die Upgrades auf dem Papier inter­essant. Konnte das Gehäuse des Stan­dard­modells keine Zerti­fizie­rung der Schutzart Inter­national Protec­tion, kurz IP, ergat­tern, so wartet die Plus-Ausgabe zumin­dest mit IP52 auf. Das bedeutet, dass Staub in schä­digendem Maße und Tropf­wasser keine Probleme darstellen.

Die Front des Nokia G11 Plus unter­scheidet sich etwas von jener des Nokia G11. Es gibt einen leicht größeren Bild­schirm (6,52 anstatt 6,5 Zoll), den Marken-Schriftzug unter der Anzeige und die Display­ränder wirken gering­fügig schmaler. Ansonsten gibt es nach wie vor 1600 x 720 Pixel und 90 Hz. Auf der Rück­seite zeigen sich auffäl­ligere Ände­rungen. Anstatt drei verbaut HMD Global im Nokia G11 Plus zwei Kameras. Das, ohnehin frag­wür­dige, 2-Mega­pixel-Makro-Objektiv wurde einge­spart. Es stehen Weit­winkel (50 MP, Blende f/1.8) und Tiefen­sensor (2 MP) zur Verfü­gung. Ferner wanderte der Finger­abdruck­sensor von der Seite auf die Rück­seite.

Konnek­tivität und Verfüg­bar­keit des Nokia G11 Plus

In diesem Handy finden Sie LTE, Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 5.0, GPS, USB Typ C und eine Kopf­hörer­buchse vor. Was nicht an Bord zu sein scheint, ist der Nahfunk­stan­dard NFC. Dieser wird unter anderem für das Bezahlen mit dem Smart­phone benö­tigt. Auf der Produkt­seite des Nokia G11 Plus ist das Modul nicht gelistet. Das Nokia G11 hat hingegen NFC verbaut. Eben­falls merk­würdig: Zwar verspricht der Konzern drei Tage Bereit­schafts­zeit, nennt aber keine Bedin­gungen und verschweigt die Akku­kapa­zität. Das eher gemä­ßigt arbei­tenden SoC Unisoc T606 behielt der Hersteller bei. Wann und zu welchem Preis das Nokia G11 Plus erscheint, ist noch nicht bekannt.

Ob HMD Global mit dem Nokia N73 in die Ober­klasse zurück­kehrt, bleibt eben­falls abzu­warten.