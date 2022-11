Nokia 2780 Flip: Ausdauerndes Handy vorgestellt

HMD Global hat ein neues Feature-Phone namens Nokia 2780 Flip vorge­stellt. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich um ein klapp­bares Mobil­telefon. Das popu­läre Betriebs­system KaiOS in der Version 3.1 ermög­licht so manche von Smart­phones gewohnte Features. Beispiels­weise WhatsApp, YouTube und Google Maps. Bedient wird das Gerät per numme­rischer Tastatur und Steu­erkreuz. Dank der mini­malis­tischen Ausstat­tung ergibt sich eine lange Bereit­schafts­zeit. Der Hersteller spricht von bis zu zwei­ein­halb Wochen. Umge­rechnet kostet das Nokia 2780 Flip circa 92 Euro.

Nokia 2780 Flip: Klapp­handy mit einem Hauch Smart­phone

So sieht das Nokia 2780 Flip aus

HMD Global Neben Smart­phones bietet HMD Global unter der Marke Nokia auch Feature-Phones an. Diese Produkte sind für Menschen gedacht, die kein voll­wer­tiges Smart­phone brau­chen oder wollen. Als schnör­kel­loses Kommu­nika­tions­gerät, als Zweit­handy oder für Spar­füchse und Senioren eignet sich ein solches Exem­plar gut. Mit dem Nokia 2780 Flip veröf­fent­licht der finni­sche Hersteller das nächste Feature-Phone. Zunächst wurde es für die USA vorge­stellt und kostet dort 89,99 US-Dollar, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs etwa 92 Euro entspricht. Ausge­lie­fert wird es ab dem 17. November.

Auf der Produkt­seite bewirbt HMD Global die HD-Anrufqua­lität, die lange Akku­lauf­zeit und die barrie­refreien Features des Nokia 2780 Flip. Schade: es handelt sich um ein Single-SIM-Modell. Ansonsten ist die Konnek­tivität mit LTE, WLAN, GPS, Blue­tooth 4.2, 3,5-mm-Buchse und USB-C ordent­lich. Inhalte werden auf einem 2,7 Zoll großen Display mit 320 x 240 Pixel darge­stellt. Das Zweit­dis­play misst 1,77 Zoll und bietet 160 x 128 Bild­punkte. Schnapp­schüsse werden mit 5 MP ohne Auto­fokus aufge­nommen. Die Akku­kapa­zität des mit Snap­dragon 215 ange­trie­benen Handys beträgt 1450 mAh. Bei Bedarf lässt sich die Batterie entnehmen.

Nokia 2780: Features für beein­träch­tigte Personen

Das Telefon ist mit Hörge­räten, die den Stan­dard HAC M4 und T4 nutzen, kompa­tibel. Außerdem gibt es einen dedi­zierten Notruf­knopf, über den sich schnell Hilfe holen lässt. Per Real-Time-Text sind über­dies Anrufe per Text möglich. HMD Global hat die Tasten des Nokia 2780 Flip beson­ders groß gestaltet, um die Bedien­bar­keit zu verbes­sern.

