DKB: Weitere Partner-Kreditkarte bei Apple Pay dabei

Apple Pay mit Hilton Honors Visa Card

Screenshot: teltarif.de, Quelle: hiltonhonors-kreditkarte.de Die DKB bietet ihren eigenen Kunden die Nutzung von Apple Pay und Google Pay schon seit geraumer Zeit an. Auch Kredit­karten von Part­nern wie Luft­hansa Miles & More oder Porsche, die von der DKB betreut werden, sind schon lange in Verbin­dung mit mobilen Bezahl­diensten nutzbar. Jetzt ist als Nach­zügler auch die Visa Card von Hilton Honors mit Apple Pay kompa­tibel, wie das Online­magazin iPhone-Ticker berichtet.

Wer die Karte zur Apple Wallet hinzu­fügen möchte, hat dazu zwei Möglich­keiten, wie der Webseite von Hilton Honors zu entnehmen ist. Zum einen lassen sich die Kredit­karten-Details in der zum iOS-Betriebs­system gehö­renden Wallet-App eintragen. Zum anderen kann auch die Hilton Honors Credit Card App genutzt werden, um die Karte für die Apple Wallet zu digi­tali­sieren. Dazu muss die aktu­elle Version der Anwen­dung (1.18 oder höher) auf dem iPhone instal­liert sein.

Apple Pay ist mit der Visa-Kredit­karte von Hilton Honors mit iPhone und Apple Watch im statio­nären Handel nutzbar. Für den Online-Einkauf können auch iPad und Mac genutzt werden, wenn der Nutzer die Karte auch zur Apple Wallet auf dem Tablet bzw. Computer hinzu­fügt.

Das bietet die Hilton Honors Visa Card

Apple Pay mit Hilton Honors Visa Card

Screenshot: teltarif.de, Quelle: hiltonhonors-kreditkarte.de Die Kredit­karte von Hilton Honors kostet 48 Euro Jahres­gebühr. Dafür bekommen die Kunden unter anderem den Hilton Honors Gold Status, 5000 Honors-Punkte als Will­kom­mens-Bonus, zehn Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke in Hilton Hotels sowie Bonus-Punkte bei Einkäufen.

Optional können Kunden nach sepa­rater Prüfung auch eine Teil­zah­lungs-Option nutzen. Dabei sind Zinsen in Höhe von 8,90 Prozent p.a. zu beachten. Der Teil­zah­lungs­betrag muss mindes­tens 50 Euro betragen. In Verbin­dung mit einem DKB-Giro­konto besteht auch die Möglich­keit, welt­weit kostenlos Bargeld abzu­heben.

Für eigene Kunden hat die DKB die bislang kostenlos zum Giro­konto erhält­liche Kredit­karte abge­schafft. Neu- und Bestands­kunden müssen für die "echte" Kredit­karte statt­dessen monat­lich 2,49­Euro zahlen. Als Alter­native ohne Extra­kosten bietet die DKB eine Visa Debit­karte an. Diese haben wir im Rahmen einer weiteren Meldung bereits einem Test unter­zogen.