Test: YouTube Premium mit "hi Dollar" gratis

Viele Life­style-Dienste wie Spotify, Netflix oder YouTube Premium sind inter­essant. Doch um sie voll­umfäng­lich zu nutzen, ist in der Regel ein kosten­pflich­tiges Abo nötig. Summieren sich mehrere Abos, geht dies jeden Monat durchaus ins Geld.

Es gibt aber Möglich­keiten, sich die monat­lichen Gebühren von Life­style-Abos rück­erstatten zu lassen.

hi Dollar mit vielen Cash­backs

Neu auf dem Markt ist die Master­card von hi Dollar. Ähnlich wie bei Plutus handelt es sich eben­falls um eine Cash­back-Debit­karte. Die Rück­zah­lungen erfolgen im haus­eigenen hi Dollar Token. Hier sind je nach Karten­stufe bis zu acht Prozent Cash­back auf alle Zahlungen mit der Master­card möglich. Inter­essanter sind aber die viel­fäl­tigen Life­style-Abos, bei denen der volle Abo-Preis zurück­erstattet sind.

So sind beispiels­weise in der Gold-Vari­ante bis zu fünf aus 100 solcher Abos inklu­sive. Darunter finden sich unter anderem Netflix, Spotify, Amazon Prime, SPIEGEL oder das Wall Street Journal. Je nach Karten­stufe muss eine unter­schied­liche Anzahl an hi-Dollar-Token ange­legt werden. In der güns­tigsten "Black"-Vari­ante sind dies 1000 hi Dollar, was beim aktu­ellen Kurs von 0,03 US-Dollar einer Summe von etwa 30 US-Dollar entspricht. Zum Vergleich: Für die "Diamond"-Vari­ante benö­tigt man 10.000.000 hi Dollar, entspre­chend einer Anlage von 300.000 US-Dollar. Dafür bekommt man dann jeden Monat 15 Abos bezahlt. Die virtuelle Gold-Karte von hi Dollar

Test mit YouTube Premium

In unserem Test funk­tio­nierte die Anmel­dung bei YouTube Premium mit der hi-Dollar-Master­card im Kunden­konto problemlos. Nach der Regis­trie­rung wurde ein Test­betrag abge­bucht, welcher kurze Zeit später wieder auf dem Karten­konto einging. Der Monats­bei­trag von 11,99 Euro wird einmal im Monat als Cash­back in hi Dollar zurück­gezahlt. Aktuell kann man die hi Dollar noch nicht direkt in der App in Euro verkaufen, diese Funk­tion soll aber mit einem der nächsten Updates nach­gelie­fert werden.

Es besteht jedoch die Möglich­keit, erhal­tene Token direkt verzinst anzu­legen, auch hier gibt es je nach Karten­stufe Unter­schiede beim Zins­satz. In der Gold-Vari­ante sind dies beispiels­weise aktuell 19,5 Prozent bei einer Anla­gedauer von 180 Tagen. Das ist im Markt­ver­gleich sehr attraktiv, so liegt der vergleich­bare Zins­satz auf Euro bei Geschäfts­banken aktuell im Bereich um zwei Prozent.

Karte bietet inter­essantes Gesamt­paket

Neben Cash­back und Life­style-Abos bietet die hi-Dollar-Master­card noch weitere Funk­tionen, darunter ebenso Reise­vor­teile. Geld einzahlen lässt sich über ein mit der Karte verbun­denes IBAN-Konto, die hi-Dollar-Token kann man aber auch per Kredit­karte kaufen. Zumin­dest aktuell gehört die Karte neben Plutus und NAGA Pay zu den attrak­tivsten in Deutsch­land verfüg­baren Cash­back-Programmen.

Viele Funk­tionen befinden sich aber derzeit noch im Beta-Modus, so kann man beispiels­weise aktuell noch nicht mit Google Pay oder Apple Pay bezahlen. Außerdem werden noch keine physi­schen Karten ausge­geben, was jedoch eben­falls in den kommenden Wochen passieren soll. Im Moment steht hi Dollar vergleichs­weise niedrig, man kann also noch günstig in höhere Karten­stufen einsteigen.

