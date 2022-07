Googles Selbstreparaturdienst für Pixel-Handys ist gestartet

Google hat in Koope­ration mit iFixit seinen Selbstre­para­tur­dienst für Pixel-Smart­phones gestartet. Erfreu­licher­weise ist das Programm auch direkt hier in Deutsch­land verfügbar. Es werden origi­nale Ersatz­teile von Displays, Kameras, Lade­buchsen und Akkus ange­boten. Das passende Werk­zeug lässt sich auf Wunsch mitbe­stellen. Anlei­tungen für die Instand­set­zung der Handys hat die iFixit-Sektion eben­falls parat. Die Selbstre­paratur wird für alle Google-Smart­phones von Pixel 2 bis Pixel 6 offe­riert. Das erste Pixel oder die Nexus-Mobil­geräte werden von der Initia­tive nicht unter­stützt.

Pixel-Smart­phones lassen sich nun offi­ziell selbst repa­rieren

Der Pixel-Selbstreparaturdienst ist da

iFixit Die eigen­hän­dige Instand­set­zung defekter Mobil­geräte ist ein großer Bran­chen­trend in diesem Jahr. Mit dem Recht zur Selbstre­paratur wurden die Hersteller unter Druck gesetzt. Samsung, Google und Apple hatten bereits im Früh­ling ihre entspre­chenden Programme vorge­stellt. Jetzt fiel der Start­schuss für Googles Ansatz. Über Twitter gibt der Such­maschi­nen­riese die Verfüg­bar­keit seines Selbstre­para­tur­dienstes bekannt. Dabei orien­tiert sich das Unter­nehmen an Samsung. Wie schon der südko­rea­nische Elek­tronik­kon­zern ging auch Google eine Koope­ration mit den Repa­ratur-Profis von iFixit ein.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Was kostet eine Selbstre­paratur von Pixel-Smart­phones?

Zu Beginn sind die Repa­ratur­kits in Europa, dem verei­nigten König­reich, Austra­lien und den USA erhält­lich. Mit auch auf Deutsch ange­botenen Anlei­tungen und dem Werk­zeug von iFixit wird die Bastel­arbeit erleich­tert. Dennoch sollten sich nur hand­werk­lich versierte Anwender an einer Selbstre­paratur ihres Pixel-Smart­phones versu­chen. Mit Kampa­gnen wie diesen entlasten Verbrau­cher die Umwelt und ihren Geld­beutel. So müssen defekte Smart­phones nach Ablauf der Garantie nicht in den Elek­tro­müll wandern.

Der Kosten­faktor richtet sich nach dem beschä­digten Modell und der benö­tigten Kompo­nente. iFixit listet die Bauteile trans­parent samt Preis in einer Über­sicht. Für den Bild­schirm des Pixel 6 werden 119,95 Euro fällig. Im Kit mit dem passenden Werk­zeug sind es 124,95 Euro. Die Haupt­kamera des Pixel 4a 5G würde mit 49,95 Euro zu Buche schlagen. Im Kit wären es 54,95 Euro. Leider sind die Repa­ratur­kits in Deutsch­land noch nicht für alle Kompo­nenten erhält­lich. Die ausführ­lichen, bebil­derten Anlei­tungen sind grund­sätz­lich kostenlos.

Apple-Nutzer profi­tieren ihrer­seits von der iPhone-Selbstre­paratur.