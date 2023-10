DAB+: Balkan-Klänge und mehr Regionalprogramme

Neue Programme gibt es über DAB+ in Hessen und Thüringen. In Hessen wurde zusätz­lich das Regio­nal­fenster Darm­stadt/Südhessen von Hit Radio FFH im Digi­tal­radio (Multi­plex Hessen Süd, Kanal 12C) aufge­schaltet. Damit können Hörer ab sofort über DAB+ in ganz Hessen die Beiträge aus ihrer Region hören. Die Signale der Regio­nal­pro­gramme FFH-Kassel, FFH-Fulda und FFH-Gießen wurden schon 2022 in Betrieb genommen, diese sind im Mux Hessen Nord (Kanal 6A) zu hören. Ledig­lich das Regio­nal­fenster Wies­baden/Rheingau wird nicht über DAB+ verbreitet.

Mehr Regio­nales gibt es seit Anfang Oktober auch vom öffent­lich-recht­lichen Hessi­schen Rund­funk (hr), der nach hr4 nun auch in den Programmen hr1 und hr3 die Programme für regio­nale Infor­mationen ausein­ander schaltet. Je drei der Regio­nal­ver­sionen für Nord­hessen, Mittel­hessen und Rhein-Main, werden auch über DAB+ im landes­weiten Multi­plex (Kanal 7B) ausge­strahlt.

Antenne Thüringen und Landes­welle schalten Regio­nal­ver­sionen auf

Marktführer Antenne Thüringen sendet jetzt auch regionale Programme via DAB+

Screenshot: Michael Fuhr, Bildquelle Youtube/Antenne Thüringen In Thüringen gibt es ab sofort je drei Regio­nal­ver­sionen der Antenne Thüringen und der Landes­welle im Digi­tal­radio DAB+ (Privater Multi­plex, Kanal 12B). Verbreitet werden jeweils die Versionen West, Mitte und Ost. Bis Jahres­ende soll das Ensemble durch neue Sende­anlagen in Jena und auf dem Großen Insel­sberg in weiten Teilen des Frei­staats empfangbar werden. Bisher wird nur im Groß­raum Erfurt/Weimar gesendet.

DAB+: Radio Vidovdan neu im Mux Hessen Süd

Radio Vidovdan ist ab sofort auch im DAB+-Mux Hessen Süd (Kanal 12C) zu hören. Das Programm für Migranten aus dem ehema­ligen Jugo­sla­wien wurde bisher bereits in den Muxen Hessen Nord (Kanal 6A) und Bad Kreuz­nach (Kanal 12A) verbreitet. Radio Vidovdan sendet regio­nale Infos in serbo­kroa­tischer Sprache sowie Musik aus Ländern des Balkan.

In mehreren Bundeslän­dern wuchs bereits das Angebot im Digi­tal­radio DAB+. Wir stellen hier alle programm­lichen Newcomer vor.