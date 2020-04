Kostenlose Navi-App Here WeGo im Kurz-Test

Huawei hat ange­kün­digt, dass die kosten­lose Navi­ga­ti­ons­soft­ware Here WeGo jetzt in der App Gallery verfügbar ist. Wir haben die App auf einem Huawei Mate 30 Pro auspro­biert.

Huawei hat ange­kün­digt, dass die kosten­lose Navi­ga­ti­ons­soft­ware Here WeGo ab sofort in der eigenen App Gallery zum Down­load bereit­steht. Wir haben uns die App auf ein Huawei Mate 30 Pro geladen und im Rahmen eines kurzen Tests geschaut, wie sich die Soft­ware in der Praxis schlägt. Dazu haben wir Screen­shots von der App geschossen, damit Sie sich ein Bild von der Soft­ware machen können. Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.

Posi­tion bestimmen

In der Natur einer Navi­ga­ti­ons­soft­ware liegt der Zugriff auf den Standort. Nachdem wir auf dem Mate 30 Pro GPS akti­viert hatten, wurde unser Standort in der App loka­li­siert. Zuvor hatten wir der App gestattet, dass öffent­liche Verkehrs­mittel als Optionen ange­zeigt werden. Im unteren Bereich werden so beispiels­weise in der Nähe befind­liche Bushal­te­stellen ange­zeigt und wann die dort anfah­renden Linien abfahren.