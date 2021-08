Here we go bekommt "Raumklang" und Blitzer-Info

Die kosten­lose Navi-App Here we go hat einige neue Features bekommen. Den Blitzer-Service soll es aber nur für Länder geben, in denen dieser legal genutzt werden kann.

oto/Montage: teltarif.de, Logo: Here we go Here we go ist seit vielen Jahren als kosten­lose Navi­gations-Anwen­dung für Android und iOS verfügbar. Vorteil gegen­über den meisten anderen Gratis-Lösungen ist die Möglich­keit, das Karten­mate­rial für mehr als 100 Länder auf das Smart­phone herun­ter­zuladen. So funk­tio­niert die Navi­gation auch dann, wenn gerade kein mobiler Internet-Zugang zur Verfü­gung steht. Zwar gibt es den Karten-Down­load auch bei Google Maps - aller­dings jeweils nur für kleine Ausschnitte.

Im Früh­jahr ist Here we go umfang­reich über­arbeitet worden. Jetzt ergänzt der Anbieter sukzes­sive weitere Funk­tionen. So hat die Android-Version bereits im Juli einen Radar-Warner bekommen. Ab sofort steht das Update, das dieses Feature ermög­licht, auch für iPhone-Besitzer zur Verfü­gung.

Blitzer-Infos nicht in Deutsch­land

oto/Montage: teltarif.de, Logo: Here we go Der Anbieter weist darauf hin, dass die Blitzer-Infor­mationen nur in Ländern ange­boten werden, in denen diese legal genutzt werden können. Das ist in Deutsch­land nicht der Fall und in der Tat konnten wir im kurzen Test auf einem iPhone 12 Pro Max keine Infor­mationen zu mögli­chen Radar­fallen finden.

Here we go geht damit den glei­chen Weg wie beispiels­weise Google Maps. Während Google in vielen Ländern auf Blitzer hinweist, ist das in Deutsch­land nicht der Fall. Andere App-Anbieter - zum Beispiel TomTom - über­lassen dem Kunden die Wahl, ob sie die Infor­mationen über Radar­fallen nutzen möchten. Kunden erhalten aber einen eindeu­tigen Hinweis zur Rechts­lage.

"Raum­klang" für die Navi-App

Eben­falls neu bei der iOS-Version von Here we go ist der "Raum­klang", also 3D-Audio, wie es seit dem Früh­jahr auch von Apple Music ange­boten wird. Ob man für die Navi­gation unbe­dingt Surround-Sound benö­tigt, sei dahin­gestellt. Das Update auf die im AppStore von Apple jetzt verfüg­bare Version 4.1.400 der Navi-App empfiehlt sich aber auch, weil der Anbieter im Chan­gelog auch Fehler­berei­nigungen als Neue­rungen nennt.

Gehörte Here we go früher zu Nokia, so wurde der Dienst vor einigen Jahren von einem Konsor­tium verschie­dener Auto­mobil­kon­zerne über­nommen. In bishe­rigen Tests der teltarif.de-Redak­tion hinter­ließ die App stets einen guten Eindruck.

Mehr Details zum Thema mobile Navi­gation haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.