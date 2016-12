hellomobil: Drei neue LTE-Tarife - Musik-Flat inklusive

Nutzer können 1,5-GB-Tarif für monatlich 14,99 Euro buchen Ab sofort stehen nicht mehr nur die reinen Mobilfunkleistungen bei hellomobil im Fokus: Der Anbieter offeriert neue Tarife, bei denen eine Musik-Flat als fester Bestandteil inbegriffen ist. Wir gehen auf die LTE-Allnet-Angebote mit 1,5, 3 und 5 GB ein.

Als neuen Tarif bietet hellomobil etwa den LTE 1500 Music für monatlich 14,99 Euro an. Darin sind 1,5 GB Volumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s enthalten. Der Tarif wird im Netz von Telefónica realisiert. Nach dem Verbrauch bucht die nicht abwählbare Datenautomatik monatlich bis zu dreimal je 100 MB für jeweils zwei Euro nach. Abschließend wird der Anschluss auf 16 kBit/s gedrosselt. Weiterhin ist in dem Tarif eine nationale Allnet-Flat für SMS und Telefonie inbegriffen. Eine EU-Romaing-Flat ist hingegen nicht inkludiert.

Als eine Besonderheit ist in der LTE 1500 Music bereits die Napster-Music-Flat an Bord. Dadurch haben Nutzer Zugriff auf 40 Millionen Songs und können sich diese werbefrei anhören. Der durch Napster-Streaming verursachte Traffic geht vom Highspeed-Volumen ab - einen Vorteil im Vergleich zur Einzelbuchung gibt es hierbei also nicht. Monatlich werden für den Tarif 14,99 Euro fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Beim Vertragsschluss wird ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro erhoben. Nutzer unter 25 zahlen hingegen rechnerisch nur 9,99 Euro, da der Anbieter zwei einzelne Auszahlungen an den Kunden in Höhe von jeweils 10 Euro vornimmt.

LTE-Tarife mit mehr Datenvolumen

Wer auf der Suche nach mehr Highspeed-Datenvolumen ist, wird bei den Offerten LTE 3000 Music bzw. LTE 5000 Music fündig. Die Eckdaten der Tarifkonditionen unterscheiden sich dabei nur im Preis und dem Highspeed-Volumen. Für den LTE 3000 Music (3 GB) werden monatlich 19,99 Euro fällig, beim 5-GB-Tarif (LTE 5000 Music) sind es hingegen 29,99 Euro monatliche Grundgebühr. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt ebenfalls 24 Monate. Die rechnerische Anschlussgebühr beträgt durch Auszahlungen des Anbieters für Nutzer unter 25 Jahren einmalig 9,99 Euro. Alle anderen Anwender müssen einmalig 29,99 Euro bezahlen.

Die rechtzeitige Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit erfolgen, andernfalls verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

Was kosten die Mobilfunkleistungen bei einem Music-Tarif rechnerisch?

Mit der Streaming-Flat findet sich eine nicht auf Mobilfunk bezogene Leistung in den Tarifen wieder. Daher stellen wir eine Rechnung an, um zu ermitteln, welche rechnerischen Kosten allein für den Mobilfunkteil des Tarifs fällig werden: Der Tarif LTE 1500 Music kostet pro Monat 14,99 Euro. Zieht man davon die Napster-Monatsgebühr in Höhe von 9,95 Euro, die der Streaminganbieter direkt auf seiner Webseite verlangt, zahlen Nutzer kalkulatorisch nur 5,04 Euro pro Monat für eine LTE-Allnet-Flat mit 1,5 GB. Allerdings kann die Rechnung auch anders aussehen, wenn man von einer monatlichen Streaming-Gebühr in Höhe von 7,99 Euro ausgeht, die bei Buchung von der Napster-Option bei den Drillisch-Marken fällig wird. Dann zahlen Nutzer für die originären Mobilfunkleistungen beim Tarif LTE 1500 Music rechnerisch sieben Euro.

Unabhängig von der Kalkulation müssen Anwender natürlich wissen, ob sie das Musik-Streamingangebot von Napster überhaupt aktiv nutzen möchten, schließlich gibt es von Drillisch & Co. auch Allnet-Flats zu einer günstigeren Grundgebühr bzw. anderen Inklusivleistungen (EU-Romaing-Paket, Gratis-Multicards usw.). Gerade bei der langen Laufzeit von 24 Monaten will diese Entscheidung gut überlegt sein. Zum Abschluss der Betrachtung muss für ein vollständiges Bild auch ein weiterer Aspekt beleuchtet werden: Bei Spotify, Napster und Co. werden zwar regulär monatlich knapp 10 Euro für die Premiummitgliedschaft erhoben, doch durch Rabattaktionen - aktuell gibt es etwa ein Angebot, bei dem Nutzer nur einen Euro für drei Monate Napster-Mitgliedschaft bezahlen - zahlen Nutzer einen geringeren Betrag, sofern sie eine Aktionsofferte in Anspruch nehmen.

In einer weiteren Meldung sind wir auf die neue Aktion des Drillisch-Discounters Bildconnect eingegangen.