Samsung, OnePlus & Co.: Kabellose Headsets im teltarif.de-Test

Kleine Ohrste­cker sind beliebt, beim Sport, während der Arbeit oder abends auf dem Sofa. In den Fokus rückt auch immer mehr ein Feature, das die Umge­bungs­ge­räu­sche filtert. Das soll für Ruhe sorgen und auch dafür, dass Musik und Gesprächs­laut­stärke von Tele­fo­naten nicht mehr so laut gere­gelt werden muss, um gegen störende Außen­ge­räu­sche anzu­kämpfen. Solche Lösungen sind jedoch nicht gerade günstig. Und dann weiß der Inter­es­sent auch noch nicht, ob sie auch zu ihm passen. Prak­tisch ist auch, wenn sich Musik und Co. direkt an den Buds per Klopfen oder Tippen auf den Gehäu­se­kopf steuern lassen. Dann muss das per Blue­tooth gekop­pelte Smart­phone nicht mehr aus der Tasche geholt werden.

Wir haben verschie­dene kabel­lose Head­sets, die in diesem Jahr vorge­stellt wurden, getestet und berichten darüber, welche Erfah­rungen wir im tägli­chen Gebrauch mit Modellen von Samsung, OnePlus, Honor und Oppo - von vergleichs­weise günstig bis vergleichs­weise teuer - gemacht haben.

