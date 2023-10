HD Plus: 13 neue HD-Sender auf Astra und per App

HD Plus bietet ab 2. November neue TV-Programme auf Astra und per App an. Wir haben uns einen Über­blick zum erwei­terten Angebot verschafft.

HD Plus hat zum 2. November insge­samt 16 neue TV-Kanäle ange­kün­digt. Veran­stalter ist das Medi­enun­ter­nehmen High View, das sich bereits Anfang des Jahres Über­tra­gungs­kapa­zitäten für zusätz­liche Programme auf dem Astra-Satel­liten­system gesi­chert hat. Zehn Programme hat High View bereits unver­schlüs­selt in Stan­dard-Auflö­sung gestartet. Diese werden nun zusammen mit weiteren Kanälen auch hoch­auf­lösend - aller­dings verschlüs­selt - ausge­strahlt.

Neben 13 neuen Kanälen in HD-Qualität werden ab Donnerstag auch drei weitere Programme in Stan­dard-Auflö­sung ausge­strahlt. Diese sind unver­schlüs­selt zu empfangen, während HD Plus die hoch­auf­lösenden Kanäle unter dem Ober­begriff "Viel­falt+" vermarktet. Dieses Bouquet wird aller­dings nicht einzeln vermarktet, sondern kann von HD-Plus-Abon­nenten ohne zusätz­liche Kosten empfangen werden. Neue TV-Programme auf Astra

Graphik: Thales Alenia Space Für "Viel­falt+" verspricht HD Plus Programme aus den Genres Enter­tain­ment, Reise & Genuss sowie Musik. Wie alle HD-Plus-Ange­bote erfolgt die Verbrei­tung primär über das Astra-Satel­liten­system auf der Orbit­posi­tion 19,2 Grad Ost. Seit 2021 setzt HD Plus zusätz­lich auf Strea­ming, sodass das Programm­paket über Apps auch auf Smart­phones, Tablets und ausge­wählten Smart-TVs nutzen lässt. Den Angaben des Platt­form­betrei­bers zufolge ist der Empfang über die HD-Plus-App auch ohne aktives Abon­nement möglich.

Das sind die neuen HD-Plus-Programme

Zu den neuen Enter­tain­ment-Sendern gehören Crime Time HD mit fiktio­nalen Krimi­serien, -filmen und Thril­lern, Serien+ HD und Serien+ mit Genres wie Drama, Komödie, Krimi und Science Fiction, Red Adven­ture HD und Red Adven­ture mit Einbli­cken in die Welt von Spitzen- und Extrem­sport­lern. Aus dem Bereich Reise und Genuss werden die Programme xplore HD, HipTrips HD, OneTerra HD, Just Cooking HD und Just Fishing HD aufge­schaltet.

In HD-Qualität werden die Musik­sender Deluxe Rock, Deluxe Flash­back, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Rap und Deluxe Lounge zu empfangen sein. Der Lounge-Kanal wird zusätz­lich unver­schlüs­selt in Stan­dard-Auflö­sung verbreitet. Über Satellit verteilen sich die neuen TV-Kanäle auf die Frequenzen 12.640 GHz vertikal, 12.669 GHz vertikal und 12.699 GHz vertikal (jeweils SR 23.500, FEC 3/4). Nach einem neuen Sender­such­lauf sollten die Programme in der Kanal­liste auftau­chen.

Das HD-Plus-Abon­nement kostet 6 Euro im Monat oder 75 Euro im Jahr. Der IP-basierte Zugang per App kann als Option gebucht werden, die regulär mit 5 Euro monat­lich zu Buche schlägt, derzeit aber im Rahmen einer Aktion zum halben Preis (2,50 Euro im Monat) erhält­lich ist.

Wie berichtet hat die ARD ange­kün­digt, einige Kanäle auf Astra abzu­schalten.