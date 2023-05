Angebot: HD+ ToGo zum halben Preis

Seit einiger Zeit gibt es bei der nicht unum­strit­tenen, kosten­pflich­tigen Platt­form HD+, die in erster Linie private, werbe­finan­zierte Sender in hoch­auf­lösender HD-Qualität anbietet, das mobile, inter­net­basierte Zusatz­angebot HD+ ToGo. Inter­essierte können das Zusatz­pro­dukt jetzt für 2,50 Euro statt für 5 Euro monat­lich nutzen und sparen damit dauer­haft gegen­über dem Normal­preis. Die Aktion von HD+ läuft noch bis zum 31. August 2023, wenn sie nicht verlän­gert wird. Mit HD+ ToGo können Nutzer Fern­sehen auf ihrem Smart­phone oder Tablet zu Hause und unter­wegs schauen. Für Kunden, die während des Akti­ons­zeit­raums die HD+-ToGo-Zusatz­option abschließen, bleibt der vergüns­tigte Abo-Preis in jedem Fall bestehen. Das Angebot ist monat­lich kündbar.

HD+ ToGo: Mobiles Fern­sehen EU-weit

HD+ ToGo gibt es nun zum halben Preis

Foto: HD+ HD+ ToGo bietet über 80 Sender in HD-Qualität inklu­sive weiterer Funk­tionen. Zum Empfang nötig sind eine Inter­net­ver­bin­dung und ein Endgerät wie ein Smart­phone oder Tablet sowie die entspre­chende App. Zu den Extra-Funk­tionen zählen neben dem Live-TV der Zugriff auf die Media­theken sowie die Such­funk­tion, die in allen Programmen und Media­theken gleich­zeitig nach passenden Ergeb­nissen stöbert. HD+ ToGo kann inner­halb der EU genutzt werden. Damit ist das mobile Fern­sehen vor allem geeignet für Viel-Reisenden, die unter­wegs ihre Lieb­lings­sen­dung nicht verpassen und Fern­sehen aus Deutsch­land schauen wollen. Auch Fami­lien profi­tieren von der Zusatz­option: Bis zu zwei paral­lele Streams auf unter­schied­lichen Geräten sind mit HD+ ToGo möglich.

Neukunden, die HD+ ToGo während des Akti­ons­zeit­raums zusätz­lich zu ihrem klas­sischen HD+-Abo dazu­buchen, können das Produkt einen Monat lang kostenlos testen. Weiter gibt es aber die inter­net­basierte Vari­ante von HD+ nur, wenn man auch das regu­läre Abo für den Satel­liten­emp­fang gebucht hat, das monat­lich 6 Euro kostet.

So kann man das Angebot buchen

Die Buchung des HD+-ToGo-Sommer­ange­bots ist über den HD+-Webshop möglich. Alter­nativ gibt es die Möglich­keit, die bekannte HD+-Verlän­gerung inklu­sive HD+ ToGo für 12 Monate für 95 Euro im Handel oder im HD+-Webshop zu erwerben. Weitere Infor­mationen finden Inter­essierte auf dieser Website.

