HD+ künftig auch für Kabel-, IPTV- & DVB-T2-Haushalte

Wer das Privat-TV-Angebot HD+ abon­nieren will, brauchte bislang einen Satel­liten­anschluss. Künftig können auch Kabel-, IPTV- oder DVB-T2-Haus­halte das Angebot per Strea­ming nutzen.

Wer das verschlüs­selte Privat-TV-Angebot HD+ abon­niert hat, benö­tigt bisher zwin­gend einen Satel­liten­anschluss. In Kürze startet der Betreiber SES Astra das neue Strea­ming-Produkt HD+ IP. Unab­hängig von einer Sat-Empfangs­anlage können dann poten­ziell alle 38 Millionen TV-Haus­halte in Deutsch­land via Internet das Angebot buchen.

Mit dem Launch entfällt somit die bishe­rige Beschrän­kung des Ange­bots von auf rund 17 Millionen Wohnungen und Häuser mit Satel­liten­anschluss. HD+ adres­siert damit laut eigenen Angaben ein zusätz­liches Poten­zial von rund 20 Millionen Haus­halten.

50 TV-Programme in HD

HD+ bald auch per Streaming

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: HD PLUS GmbH Das Angebot umfasst über 50 HD-Programme inklu­sive reich­wei­ten­starker Sender wie RTL HD, ProSieben HD und öffent­lich-recht­liche Programme von ARD und ZDF. Es bietet dazu den Zugriff auf viele Media­theken sowie weitere Services.

HD+ IP verspricht dabei dieselben Vorzüge wie das klas­sische HD+ für Sat-Empfang. Neben dem linearen Strea­ming und dem Zugriff auf die Media­theken wird auch Replay, also der Neustart von Sendungen auf HD+-Programmen ermög­licht. Eine Such­funk­tion findet gewünschte Inhalte im Live-TV, in den Media­theken sowie in der TV-Vorschau.

Zusätz­lichen Komfort bieten der umfas­sende TV-Guide (EPG), die TV-Tipps sowie eine Merk­liste für die persön­liche Programm­pla­nung.

Start auf Pana­sonic-Geräten

HD+ IP wird zunächst für Besitzer von aktu­ellen Pana­sonic-Fern­sehern ab der JXW854-Serie als auto­mati­sches Soft­ware-Update voraus­sicht­lich ab Dezember 2021 verfügbar sein. Weitere Smart-TV-Hersteller sollen folgen.

Der Start von HD+ IP eröffnet laut SES Astra auch den Handels­part­nern von HD+ neue Perspek­tiven. Bisher konnten nur Sat-Haus­halte das HD+-Sender-Paket per Abo oder Prepaid-Voucher verlän­gern. Diese Beschrän­kung fällt weg. Künftig ermög­licht jeder Neukauf eines Fern­sehers mit HD+ IP an Bord poten­ziell zusätz­liche Umsätze und Margen durch die Vermark­tung von HD+.

Das kostet HD+ IP

HD+ IP kann ein Monat lang kostenlos getestet werden. Im Anschluss haben Kunden die Wahl zwischen einem monat­lich künd­baren Abo für sechs Euro im Monat (via HD+-Webshop) oder dem Kauf einer 12-mona­tigen Verlän­gerung per Prepaid-Voucher für 75 Euro (im Fach­handel oder im HD+-Webshop).

Abon­nenten können zusätz­lich HD+-ToGo dazu buchen und HD+ so auch mobil auf Smart­phones und Tablets genießen (Android und iOS). Für die Nutzung von HD+ IP ist eine Inter­net­ver­bin­dung mit einer Band­breite von mindes­tens 6 MBit/s erfor­der­lich, empfohlen werden 16 MBit/s für eine opti­male Bild­qua­lität. Der Service ist für TV-Haus­halte in Deutsch­land verfügbar.

Über die zweite Neue­rung HD+ ToGo haben wir bereits in einem sepa­raten Artikel berichtet.