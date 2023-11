Pause & Restart: Neue HD+-TV-App für Sat-Haushalte

Was für IPTV-Nutzer gang und gäbe ist, wurde dem Satel­liten oft als Manko vorge­worfen: Ihm fehlt der Rück­kanal, sodass der Zuschauer das laufende Programm steuern kann. Diese Inter­akti­vität fügt die HD Plus GmbH nun über einen Relaunch ihrer TV-App hinzu. Genutzt wird dabei der HbbTV-Stan­dard (Hybrid Broad­cast Broad­band Tele­vision), der bereits beim Aufruf der Sender-Media­theken über die rote Farb­taste der Fern­bedie­nung zum Einsatz kommt. Mit der neuen TV-App können Sat-Haus­halte das laufende Programm pausieren und später wieder starten sowie eine laufende Sendung von vorn beginnen (Restart). „Mit der TV-App und ihren neuen hybriden Funk­tio­nali­täten eröffnen sich neue Möglich­keiten, die sie bis dato vor allem von IPTV-Anbie­tern kannten“, sagt Andreas Müller-Vondey, Geschäfts­führer der HD Plus GmbH.

Suche über TV-Sender- und Media­theken-Inhalte

Die Home-Seite der HD+-TV-App zeigt TV-Highlights an. Darüber hinaus können die Programminhalte auch gefiltert werden.

Foto: HD Plus GmbH Auch die Sender sollen von der neuen TV-App profi­tieren. So werden unter anderem die von den Sendern kura­tierten High­lights aus ihren Media­theken auf der Home-Seite darge­stellt. Der Nutzer kann hier zwischen den TV-Sendern hin- und herzappen, um sich die unter­schied­lichen Media­theken-High­lights anzeigen zu lassen. Außerdem kann er die belieb­testen Sendungen in den linear ausge­strahlten Programmen nach Genres filtern oder per Tasten­druck ins Live-TV springen. Für das dritte Quartal 2024 ist zudem geplant, die ange­zeigten Inhalte auf der Home-Seite zu perso­nali­sieren, also nach den Sehge­wohn­heiten des Zuschauers anzu­zeigen. Linear via Satellit ausgestrahlte TV-Programme können nun mit der HD+-TV-App angehalten und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Zudem können laufenden Sendungen von vorn gestartet werden.

Foto: HD Plus GmbH Die Inte­gra­tion von linear und non-linear zur Verfü­gung gestellten TV-Inhalten wird auch über die Suche fort­gesetzt, die sowohl die Sendungen der Programm­anbieter als auch deren Inhalte der Media­theken durch­sucht. Auch hier stehen Filter zur Verfü­gung, um die Such­ergeb­nisse einzu­grenzen. Für den Nutzer ist zudem sofort ersicht­lich, wo er den gesuchten Inhalt findet und ob dieser even­tuell mit Kosten verbunden ist. Außerdem gibt die TV-App dem Nutzer einen Hinweis, wenn ein gesuchter Inhalt in UHD zur Verfü­gung steht. Laut HD Plus werden derzeit rund 2000 UHD-Sendungen ausge­strahlt, darunter Shows wie „Let’s dance“ oder Fußball­spiele der deut­schen Natio­nal­mann­schaft und der UEFA Europa League.

Weitere Hersteller werden 2024 bekannt­gegeben

Derzeit ist die HD+-TV-App auf über 80 Prozent aller verkauften UHD-Fern­seher inte­griert. Sie muss bei der Instal­lation des TV-Geräts akti­viert werden, um sie später nutzen zu können. Die HD Plus GmbH strebt natür­lich an, mit der eigenen App auf möglichst vielen Fern­sehern vertreten zu sein. Im zweiten Quartal 2024 will das Unter­nehmen weitere Hersteller nennen, die für ihre Geräte die HD+-TV-App inte­grieren. Schon ab Anfang 2024 soll HD+ IP – die Möglich­keit das HD+-Angebot abseits vom Satel­liten über das Internet zu nutzen – auf Samsung-Geräten funk­tio­nieren. Bislang läuft HD+ IP nur auf Pana­sonic-Fern­sehern. Während bei der HD+-TV-App über Satellit die Nutzer den Service sechs Monate kostenlos testen können, gilt dies bei HD+ IP für einen Monat. Mit HD+ Stream kommt das Programmangebot der HD Plus GmbH auch auf Tablets und Smartphones - sowohl über WLAN als auch über Mobilfunk

Foto: HD Plus GmbH Mit der jüngst vorge­stellten App HD+ Stream bringt die HD Plus GmbH die bishe­rigen Anwen­dungen HD+ ToGo (für den mobilen Empfang) und HD+ IP für TV-Geräte in eine App zusammen. Die App für Smart­phones und Tablets (iOS und Android) bietet einen Zugriff auf über 80 HD-Sender. Bis zu zwei Streams können gleich­zeitig auf insge­samt fünf verschie­denen Geräten genutzt werden. Nutzer können HD+ Stream sieben Tage kostenlos auspro­bieren.