Telefon, Internet & TV-Empfang im neuen Heim: So gehts

Wer ein Haus baut oder bezieht, will es in aller Regel mit Telefon, Internet und Fern­sehen versorgen. Wie Sie sinn­voll planen, zeigen wir Ihnen ebenso wie Möglich­keiten für die Versor­gung eines bestehenden Hauses oder einer Wohnung.

Hausbau und der neue Anschluss

Wer ein neues Haus oder eine neue Wohnung bezieht, wird auf Fest­netz-Telefon, Breit­band-Internet und Fern­sehen nicht verzichten wollen. Dabei gibt es zwei Möglich­keiten: Den Bezug einer bestehenden Wohnung oder eines bestehenden Hauses, wo zum Beispiel der Internet-Zugang in verschie­denen Räumen genutzt werden soll, oder gar der Neubau eines Hauses, das zunächst einmal über­haupt an die Tele­kom­muni­kations-Netze ange­bunden werden muss.

Anschluss für Internet und Telefon ins Haus bringen

Wie Sie bei der Planung eines Neubaus sinn­voll vorgehen und die Kosten im Griff behalten, zeigen wir Ihnen in unserem Ratgeber zum Anschluss des neuen Zuhauses ans Tele­fon­netz . Unser Ratgeber zur Planung und Reali­sie­rung einer Kabelin­fra­struktur in einem Neubau verrät Ihnen dann, wie Sie eine Haus­ver­kabe­lung verlegen können, die Ihnen heute und in Zukunft verläss­liche Telefon-, Internet- und TV-Anschlüsse in allen rele­vanten wich­tigen Räumen gewähr­leistet.

Daten, Musik und Video im ganzen Haus verteilen

Fehl­ent­schei­dungen beim Hausbau können sich gene­rell böse rächen. Wenn das neue Eigen­heim am Ende nicht so ausfällt, wie man es sich gewünscht hätte, muss man womög­lich erheb­liche Geld­beträge nach­schießen, um den Fehler auszu­bü­geln, oder sich auf lange Sicht mit einem unbe­frie­digenden Zustand abfinden.

Die Erfor­der­nisse der Tele­kom­mu­ni­ka­tion bilden da keine Ausnahme. Zunächst müssen natür­lich Telefon-, Glas­faser und ggf. Fern­seh­kabel zum Haus führen, und diese Kabel müssen im Inneren weiter­ver­legt und -verzweigt werden, damit die entspre­chenden Dienste später auch in allen Räumen zur Verfü­gung stehen, in denen sie benutzt werden sollen. Hinzu kommt, dass die Tele­kom­mu­ni­ka­tion sich schnell weiter­ent­wickelt und darauf geachtet werden muss, zukunfts­sichere Technik zu verbauen, damit man im Haus lang­fristig alle modernen Kommu­nika­tions­wege nutzen kann.

Steht das Haus schon oder wird eine Wohnung bezogen, ergibt sich mögli­cher­weise das Problem der nach­träg­lichen Versor­gung mit Tele­kom­muni­kations-Technik. Wenn Sie ein bereits bestehendes Haus oder eine Wohnung beziehen, ist eine Breit­band-Versor­gung ohne neue Kabel zum Beispiel per WLAN oder Power­line inter­es­sant. Die Heim­ver­net­zung ermög­licht, alle Internet-Dienste ohne großen Aufwand auf allen passenden Geräten verwenden zu können. Werden Heizung, Licht, Jalou­sien, Haus­geräte, Tür- und Fens­ter­griffe vernetzt, spricht man von Smart Home.

Auf eine komplette Verka­be­lung im Haus kann nur verzichten, wer ganz auf Funk­technik vertrauen will. Heute kann man per WLAN und DECT alle Räume eines Hauses mit Internet und Telefon versorgen, ohne überall Kabel verlegen zu müssen. Mit LTE oder 5G kann man bei entspre­chender Netz­ver­sor­gung sogar ganz auf einen Fest­netz-Anschluss verzichten, muss aber je nach Nutzungs­sze­nario Abstriche in Kauf nehmen.

Auf der nächsten Seite unseres Ratge­bers lesen Sie: So kommt das neue Zuhause ans Netz.